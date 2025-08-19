Македонски сън: Берлин искал арбитраж между София и Скопие

Македонската медия "Вечер" изглежда сънува, но твърди, че Германия е излязла с ново предложение за деблокиране на процесана европейска интеграция на Северна Македония, което ще разреши двустранните спорове чрез арбитраж, а не чрез политическо вето. Публикацията й е озаглавена: "Берлин ще пресече Гордиевия възел между Скопие и София" и е публикувана на 18 август 2025 година. В статията се твърди, че арбитражният механизъм ще определи дали спорният въпрос между България и Северна Македония отговаря на европейските критерии, което се разглежда в Скопие като възможност за окончателно институционализиране на спора.

Откъде им хрумна?

Припомняме, че през 2021 такова предложение лансира германският депутат социалдемократ Йосип Юратович, но то не беше официална държавна позиция. ОЩЕ: България и Северна Македония през 2024 г.: Нищо за македонските българи

Нещо повече - само преди месец германският посланик у нас Ирене Мария Планк бе категорична, че френското предложение няма да се предоговаря. "Това не е двустранен въпрос, както чуваме често. Това е позиция на 27-те членки на ЕС", посочи посланик Планк в подкаст на БНТ преди около месец.

Какво може да е?

Официална информация за подобно предложение няма в нито една българска медия, а такова пише само във въпросната статия. Нещо повече, не стига, че не е потвърдено, а вече коментатори се произнасят по въпроса и анализират какво ще стане, което е типичен признак за пропаганда.

В македонската медия "Вечер" бившият посланик Люпчо Арсовски в изявление приветства въпросната германска стъпка като "зряла и необходима", като подчерта, че въпросите за идентичността не могат да бъдат критерий за членство в ЕС.

Той смята, че този въпрос ще получи публичност в ЕС и ще постави още една голяма дилема за България, как да реши въпроса, който сама си е наложила.

От друга страна, анализаторът Петър Арсовски посочва реалполитическия характер на спора: България има право на вето и няма интерес да го замени с арбитраж, където може да загуби влияние. ОЩЕ: Път назад: В Северна Македония започна дело срещу вписването на българите в Конституцията