Изкуственият интелект потвърди, че Путин има поне двама двойници: Японски анализ (ВИДЕО)

След като изкуственият интелект внимателно е проучил чертите на лицето, походката и речта на Путин, е заключил, че истинският Путин е бил домакин на тазгодишния парад на Червения площад в Москва на 9 май, но посещението в Мариупол и инспекцията на повредения Кримски мост има много висока вероятност да е направено от негов двойник/двойници.

Между реалния Путин, появил се на Червения площад, и човекът, представен за него при посещението му в окупирания Мариупол, например, е имало само 40% съвпадение по отношение на лицевото разпознаване, е показала технологията, основана на изкуствения интелект, съобщи The Sun, цитирайки gnews.org. При визитата на Кримския мост съвпадението е било 53%.

Japanese researchers claim that Vladimir Putin uses several different body doubles for public appearances, based on detailed artificial intelligence (AI) analysis. Their research, based on… pic.twitter.com/XI1nobk3uu