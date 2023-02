Изляха боя в цветовете на украинския флаг пред руското посолство в Лондон (ВИДЕО и СНИМКИ)

Името на групата е "Водени от магарета" (Led by Donkeys). Тя спря движението на улицата, преди да разпръсне повече от 300 литра боя по пътя с помощта на колички и четки. Знамето на Украйна стана с площ 500 кв. м.

340 liters of paint in the colors of Ukrainian flag were poured near the Russian embassy in #London by Led by Donkeys activists. Four people were detained for obstructing traffic.



The group said non-toxic, solvent-free and fast-dry paint was washable and designed for road art. pic.twitter.com/bbXHDILCgI