Юноша на ЦСКА се предложи на Левски

През пролетта стана ясно, че Левски проявява интерес към един от юношите на вечния съперник ЦСКА. Става въпрос за Емил Ценов, който понастоящем играе в ЦСКА 1948 и е носи капитанската лента на тима. Самият футболист не скри факта, че един ден би носил синия екип с удоволствие. Тогава финансовият благодетел на "червените" даде да се разбере, че ще пусне 23-годишния халф да си тръгне от Бистрица само срещу сериозна сума.

Ценов отново изрази желание някой ден да играе в Левски

Благодетелят на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов поиска минимум 1 милион евро на Левски за услугите на Ценов. В противен случай "сините" могат само и единствено да се снимат с него. На фона на продължаващия трансферен прозорец отново се заговори за трансфер на халфа на "Герена". Сега той даде интервю пред "Блиц", в което коментира бъдещето си и отново призна, че няма против един да се присъедини към "сините".

"Юноша съм на ЦСКА. Там бях от първи до 12-и клас. Първият ми треньор е Антон Димитров, поздрави за бате Тони. Бях 12 години в ЦСКА, след това в Литекс. Играх в контролни мачове на ЦСКА. Изпратиха ме в Ловеч, за да трупам минути, които така и не натрупах за шестте месеца там. За щастие после ми се обадиха от Миньор Перник, там тръгнах нагоре", сподели в интервю пред "Блиц" Ценов.

"Надявам се цената ми да се покачва. Да, човекът иска сериозни пари за мен. Интерес от Левски зная, че е имало, още от миналото лято. И сега също, но няма нищо конкретно. Уважавам Левски. Левски си е Левски - марка в българския футбол. Няма да имам нищо против, ако някой ден заиграя за Левски. Имам приятели там - Марин Петков, Боби Рупанов, Асен Митков и други момчета", призна родният халф.

