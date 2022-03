Изложба за руснаци: Путин убива мирни хора. Одобрявате ли това? (СНИМКИ)

Днес, 25 март, там бяха монтирани 24 снимки на бомбардирани жилищни квартали на Киев и Мариупол. Фотографиите са поставени на нивото на прозорците на влаковете на гара Вилнюс, където мотрисите спират, но руските пътници не слизат. Това е един от начините да се противодейства на пропагандата на Кремъл, която твърди, че руските сили бомбардират само военни цели в Украйна.

„Днес Путин убива мирните жители на Украйна. Ти съгласен ли си с това? “, пише на снимките.

Източник: Twitter/Transport_LG

An exhibition of photographs of the Russia’s war against Ukraine has been opened on the platform of 🇱🇹 #Vilnius railway station, where transit trains running from Moscow to the Kaliningrad region&back stop.

We firmly #StandWithUkraine ➡️ https://t.co/bkrkXP85Pn pic.twitter.com/TR0GiJMXmX