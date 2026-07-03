Изнасилвали са родители пред децата им: Z-блогър с разказ какво са правили негов командир и другарите му

Ветеранът от т.нар. СВО (специална военна операция - гнусното име, с което режимът на руския диктатор Владимир Путин нарича подпалената от него пълномащабна война), бивш щурмовак и Z-блогър Даниил Туленков публикува разказ за първия си командир с позивна "Лекс" и извращенията, които е правил в Украйна. През март 2024 г. въпросният командир (на рота) у "боен другар" на Туленков му показва видеоклип, на който е записано как "Лекс" организира изтезанията на цивилни в украинския град Бердянск.

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"Нахлули са в частен дом и са измъчвали местно семейство. Двама от подчинените на "Лекс" седят на дивана със свалени панталони, а задържаните мъж и жена-собственици на къщата им правят свир**и. "Лекс" гледа, седнал на стол и пуши пура като Дон Корлеоне, а децата на мъжа и жената пищят и плачат, докато са принудени да гледат как руските войници измъчват и малтретират майка им и баща им", пише Туленков.

Според Z-автора, впоследствие "Лекс" е бил задържан. Когато руските служби го попитали: "Защо, по дяволите, направи такава глупост, болен негодник?", "Лекс" отговорил, че "вади украинското от душите на тези деца и ги превръща в руснаци" (на руски език е "Я вытравлял из этих детей хохлов" т.е. изважда "хохловското" - хохли е обидното име, с което руснаците наричат украинците). Според Туленков, "Лекс" беснял в Бердянск почти през целия месец септември (2023 г.), докато ФСБ не го хваща.

Коментарът на Туленков: "Само Бог знае колко зло е причинил през това време. Това е "руският ни свят" (русский мир), който завлякохме на място, където никой не ни искаше".

Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA добавя, че "Лекс" в момента излежава доживотна присъда. Той обаче е в затвора не след като е изнасилил и измъчвал жители на Бердянск, а след като е измъчвал чеченски боец ​​от "Ахмат", който успял да избяга, твърди Туленков. "Лекс" е обвинен в менажиране на престъпна организация, изнасилване, убийство, грабеж, трафик на оръжие и нападение над военнослужещи. А във войната в Украйна "Лекс" се е включил след като е подписал договор с руската армия, докато е бил в затвора - Още: Заради вербуваните затворници: Връзката между престъпление и наказание в Русия е прекъсната