ГДБОП влезе във ВиК Бургас. Има ли връзка с несебърския подкуп?

Служители на ГДБОП влязоха в централата на ВиК- Бургас. Антимафиотите са влезли в централата на ВиК – Бургас, тази сутрин около 9 часа. По непотвърдена информация акцията е свързана с разследването след ареста на ръководителя на „ВиК“ – Несебър. Разследващите извършват проверки и изземват документация, която евентуално може да има отношение към вече образуваното досъдебно производство, твърди БНТ, като се позовава на свои източници. Проверяват се и кабинетите на ръководството на дружеството. Според охраната на сградата служителите на ГДБОП са били около 20 на брой. Охраната твърди, че към момента директорът на „ВиК“ – Бургас, Светан Мирчев, не е на място и не се намира на територията на сградата. Още: Арестуваха шефа на ВиК – Несебър за подкуп

Не се знае има ли задържани

Снимка БГНЕС

Към този момент от ГДБОП и прокуратурата не предоставят официална информация за днешната акция, нито дали има нови задържани.

Припомняме, че на 26 юни директорът на „ВиК“ – Несебър, Свилен Станчев беше задържан при специализирана операция заради искане на подкуп в размер на 8000 евро.Йорданов бе задържан в землището на село Кошарица. Още: За последната година: Администрацията е искала подкуп от почти половината българи Има и още един задържан, който е на висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действия във ВиК.

Според разследването със сумата инвеститор в района на селото е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път. В жилището на шефа на ВиК-Несебър бяха установени около 33 000 евро, като в непосредствена близост до тях е имало тефтери със списъци и имена. Още: Предложил подкуп на полицай: Задържаха 45-годишен мъж