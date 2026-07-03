Десислава Атанасова обясни за полетите с Пеевски, показа и документи (СНИМКИ)

Твърдението, че на 5 април 2024 г. съм пътувала с Делян Пеевски от летище "Васил Левски" - София до Дубай с частна компания "Хиперион Авиейшън" е невярно". Това посочва в позиция конституционният съдия Десислава Атанасова, след като вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи от парламентарната трибуна, че тя и лидерът на ДПС - Ново начало са пътували до Дубай. С оглед обективното изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с пътувания в качеството ѝ на конституционен съдия, тя прилага към нея и документи.

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"Напуснала съм страната на 5 април 2024 г. с граждански полет TK 1032 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines и съм се завърнала на 8 април 2024 г. с граждански полет TK 1031 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines", съобщава Атанасояа.

В позицията й се посочва, че е изискала и разполага с удостоверение Рег. номер RяБ 4017/02.07.20026г. от Министерството на вътрешните работи за пътуванията й извън страната за периода 5 април 2024 г. – 8 април 2024 г. "Данните, регистрирани в Интегрираната информационна система „Справки“ на МВР, удостоверяват преминаванията ми през граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България", посочва Атанасова.

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"На посочените дати съм летяла по маршрута София – Истанбул – София с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Република Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ми", казва Десислава Атанасова.

По-рано председателят на Конституционния съд Павлина Панова съобщи, че проучват изнесените от министър Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на Пеевски и конституционния съдия. Тя уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси.