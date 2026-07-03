Двойно по-скъп бензин в Крим спрямо България: Опашките за гориво в Русия се виждат от сателит (ОБЗОР - ВИДЕО)

4,40 евро за литър бензин – не, това не е някакъв нов взрив на българския пазар за горива. Това е цената, до която вече достига "лукса" да заредиш в анексирания против всички харти, договори и документи на ООН от Путинова Русия украински полуостров Крим. Новината съобщи известното руско икономическо издание "Комерсант". В родната руска валута това значи 400 рубли – такава цена вече има на черно в Крим.

Иначе официално вече има цена от 260 рубли или около 2,86 евро за литър бензин, близо до два пъти по-скъпо от България – в Севастопол. И това след като Росстат дава средна цена на бензина в Русия от 72,38 рубли за литър в края на юни, а подобно на Севастопол, в Забайкалието вече са въведени QR кодове, за да заредиш с бензин – кодовете са еднократна употреба, уж "за да се елиминира хаосът, да се осигури последователност и равни права за всички", според губернатора на региона Александър Осипов. Мерките бяха предприети, след като сателитна снимка показа километрична опашка за бензин в района на град Чита – ОЩЕ: Втората армия в света воюва с бензиностанции. Тест на украинска балистична ракета за удар по Москва? (ОБЗОР – ВИДЕО)

Gasoline prices in occupied Crimea have jumped to 260 rubles per liter, compared with a pre-crisis Russian average of around 70. That equals roughly €2.93/L or $12.70 per gallon, around 71% above the EU average, higher than Denmark, and over 3.3× the average U.S. gasoline price.… pic.twitter.com/VjKhR120Ro — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 2, 2026

While Russians are trying to pass it off as AI footage, satellite imagery shows a huge long fuel queue near Chita. The line is visible from orbit and appears barely moving. #Russia pic.twitter.com/1uZ7ctGU4X — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 2, 2026

Queues into eternity for fuel are being reported in Russia. Motorists also face purchase limits at most filling stations. #Russia pic.twitter.com/WlVQAISEn4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 2, 2026

И на този фон, руският премиер Михаил Мишустин подписа указ, с който до края на 2026 година в Русия ще може да се потребява бензин със стандарт Евро-3, т.е. изключително ниско качество. Става въпрос за бензин със съдържание на сяра не повече от 150 мг на килограм – той няма да се изнася извън Русия. А Москва вече разглежда и възможността да се потребява бензин със стандарт Евро-2, който беше забранен в Русия през 2013 година и за съвременните автомобили със сигурност може да бъде "смъртоносен". Обаче караниците между изнервени руснаци, борещи се за бензин, вече са ежедневие – както и видеообръщения към руския диктатор Владимир Путин какво се случва, на които той не отговаря и се стреми да не вижда: "В нашата могъща страна има всичко, а аз трети ден стоя на опашка за бензин, по дяволите" - ОЩЕ: Войната донесе черни дни за Русия: Кризата с бензина повлича цялата икономика

Somewhere in Russia: an epic fight between Russians over petrol. pic.twitter.com/3nQcmromgN — WarTranslated (@wartranslated) July 2, 2026

A very stressed Russian woman recorded a video complaint to Putin because she was unable to refuel. pic.twitter.com/lhn810LAHu — WarTranslated (@wartranslated) July 2, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 52 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 2 юли е имало 273 бойни сблъсъка спрямо 259 на 1 юли. Руснаците са хвърлили 299 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 59 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3149 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 220 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 168 FPV дрона, което е с около 720 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – 39 спрени според официалната украинска информация. Още 17 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, но за сметка на това в Краматорското направление, от Часов Яр към Константиновка не е имало нито една руска пехотна атака. Това не пречи на Z-канала "Рибар" да уверява, че руската армия напредвала на запад в Константиновка и прочиствала блок след блок. 32 руски пехотни атаки са станали в района на Гуляйполе, Запорожка област, но нито една в най-западната част на Запорожка област, в Ореховското направление. 30 руски пехотни атаки е имало в Славянското направление, още 22 са отбити в Южнослобожанското направление, където боевете вече основно се водят в селата южно от град Вовчанск.

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 105 далекобойни дрона и 2 управляеми авиационни ракети Х-59/69 по цели в Украйна. Свалени са 83 дрона и 1 от ракетите, като на 16 места в Украйна е имало удари от преминалите през украинската ПВО дронове и от втората ракета, сочи сводката на украинските ВВС, която по традиция не уточнява какво е уцелено. Поражения има в Кривой Рог, родния град на украинския президент Володимир Зеленски – по данни на на украинската спешна служба е загинал 1 човек, 13 са ранени, като това е за цялата Днепропетровска област, в Кривой Рог са ранени 7. А в град Лозова, Харковска област, са били ранени 6 души, 3 от които са деца – изгоряла е жилищна сграда и две коли, а обитателите на сградата са се скрили в мазето преди руския удар:

Украйна за пореден път успя да нанесе поражения в Белгородска област – този път Мичуринската ТЕЦ. Има геолокализация на видеокадри и съобщения от местни жители, че е спрял токът. А системата FIRMS на НАСА за отчитане на топлинни петна на земната повърхност засича пожари в района на общо 5 ел. подстанции в Крим, включително на такива до военните летища "Саки" и "Джанкой". Руското военно министерство съобщава, че тази нощ над руска земя са свалени 155 украински далекобойни дрона:

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI