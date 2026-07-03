111 000 зрители и над 600 представления: Силен сезон за Народния театър

111 528 зрителски посещения, 614 изиграни представления, 13 премиерни заглавия и забележителни международни успехи е равносметката за театрален сезон 2025/2026 на Народен театър „Иван Вазов“ до този момент. Един от най-силните сезони досега предложи впечатляващ репертоар на българската публика, но също и на чуждестранната с мащабно международно присъствие на престижни фестивали зад граница.

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Още близо 10 000 души от различни националности гледаха „Бурята“, „Медея“, „Хага“ и „Съзвездия“ по време на турнетата на сцените в Австрия, Испания, Румъния, Хърватия, Сърбия и Северна Македония.

Сезонът за първата сцена обаче не приключва на 8 юли, когато е последната дата от обявения афиш в София. Очаква се още около 20 000 зрители да гледат мащабната копродукция на Народния театър и Държавния театър на Северна Гърция ΚΘΒΕ – „Вакханки“ по Еврипид с режисьор Явор Гърдев. Засега турнето на спектакъла, което стартира от най-стария античен театър и Международния Фестивал „Атина – Епидавър“, има общо 18 дати през юли и август в Гърция. Предстои да бъдат обявени и премиерите му в България.

„Това е най-дългият, интензивен и успешен сезон, който сме имали. Той не просто не спира, а се разгръща с нова сила през лятото. Премиерите и предстоящото мащабно турне на „Вакханки“ на практика сливат този сезон с началото на следващия. Стъпваме здраво върху високите европейски стандарти и продължаваме напред с още по-амбициозни планове. Горди сме, че с усилията на Народния театър българското сценично изкуство се съизмерва с най-добрите традиции на театрална Европа и това вече е ясно заявено и на международната сцена“, казва директорът на Народния театър Васил Василев.

Премиерите

Сред водещите заглавия на сезона се открояват „Малката Англия“ на Диана Добрева – спектакъл с впечатляващ визуален размах, силна емоционална енергия и внушителен актьорски състав. „Глембаеви“ на Ивица Булян превърна класическия текст на Мирослав Кърлежа в напрегнат, съвременен и безкомпромисен сценичен разказ за властта, наследството и моралния разпад. „Скъперникът“ на Слободан Унковски върна Молиер на сцената на Народния театър с ярка интерпретация, силен актьорски ансамбъл и жив диалог със съвременния зрител.

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Особено важен акцент през сезона беше присъствието на съвременна драматургия и нови текстове, които получиха своята първа сценична реализация именно на сцените на Народния театър. Сред тях са „Последният час на Мерилин Монро“, „Малката Англия“, „Жената-конбини“, „Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката“, „Ария на съперницата“, „Влюбените“ и „ТАМ“. Тези заглавия разшириха репертоарния хоризонт на театъра и срещнаха публиката с нови теми, сценични езици и авторски почерк.

Престиж на международната сцена

Международното присъствие на Народния театър през сезона беше белязано от няколко значими турнета и фестивални участия, които потвърдиха мястото на българската трупа на европейската театрална сцена

В края на ноември спектакълът „Хага“ от Саша Денисова, режисиран от Галин Стоев беше представен на международния фестивал Temporada Alta в Жирона и се превърна в едно от най-обсъжданите заглавия в програмата. Постановката получи широко отразяване в испанската преса, която я определи като смела политическа сатира и значимо международно театрално събитие.

През май „Медея“ беше представена шест пъти в престижния център Teatros del Canal в Мадрид, като всички билети бяха разпродадени пет месеца по-рано. Сред зрителите беше световната кинозвезда Антонио Бандерас, който лично поздрави артистите за тяхното представяне. Постановката беше проследена и от режисьора Деклан Донелан, а испанската критика отличи силата на българската трупа и актьорските изпълнения в спектакъла.

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През юни „Бурята“ на Робърт Уилсън се изигра в рамките на на 75-ото издание на престижния фестивал Wiener Festwochen във Виена. В трите вечери спектакълът събра 3816 зрители на сцената на Бургтеатър и беше посрещнат с продължителни аплодисменти. Гостуването предизвика силен интерес от страна на австрийската публика, международната театрална общност и медиите, които отбелязаха впечатляващото визуално преживяване и специалния поклон към творческото наследство на Робърт Уилсън.

„Съзвездия“ на Елица Йовчева беше представен в края на юни на Международния театрален фестивал в Сибиу – един от най-престижните театрални форуми в Европа. Участието е поредно признание за спектакъла, реализиран по Програма „Апостол Карамитев“, както и за работата на младите творци, които стоят зад него. Гостуването се осъществи с подкрепата на международната платформа PROSPERO – New European Wave.

Пет отличия от Наградите ИКАР 2026

Силният сезон получи признание и на Националните награди ИКАР 2026. В Световния ден на театъра – 27 март, Народният театър беше отличен с пет награди. Пламен Димов получи ИКАР за водеща мъжка роля за образа на Леоне в „Глембаеви“, а Веселин Мезеклиев беше отличен в категорията „Поддържаща мъжка роля“ за ролята на Бащата в „Последна стъпка“ от Йордан Славейков.

Признание за визуалната среда на спектакъла „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ от Том Стопард донесоха Борис Далчев и Михаела Добрева, отличени в категорията „Сценография и костюмография“ за работата си по постановката на режисьора Боян Крачолов. Наградата за „Майсторско техническо осъществяване“ беше присъдена на екипа на „Хеда Габлер“ от Хенрик Ибсен, реж. Тимофей Кулябин.

Със специална награда беше удостоена и Олга Недялкова – главен помощник-режисьор в Народния театър, за дългогодишния си принос към майсторско-техническата, професионална и безкомпромисна дейност на сцената. Това е първият път в историята на Националните награди ИКАР, в който се връчва подобно отличие.

Кампании, които разширяват публиката

Данните показват, че зрителските посещения се увеличават с близо 10% спрямо миналата година.

Тази година многократно увеличихме и младата си публика. Инициативата „18 – 25 по 5“, насочена към подобряването на достъпа на младите хора до култура, даде възможност на зрителите между 18 и 25 години да посещават представленията на цена от 5 евро. Кампанията насърчи интереса на младите хора към театралното изкуство и премахна финансовата бариера пред тях.

С кампанията „В главната роля: ЖЕНАТА“ по повод 8 март театърът предложи преференциални цени за 15 спектакъла със силно дамско присъствие и постави акцент върху жената като личност, глас и център на сценичния разказ.

Традиционната празнична кампания за 24 май отново предизвика рекорден интерес. Близо 10 000 билета бяха продадени в рамките на четири дни, а 54 представления на 32 спектакъла бяха напълно разпродадени до края на театралния сезон.

Сезонът продължава

Сезон 2025/2026 в София продължава до 8 юли с разпродадени салони и силен зрителски интерес към последните представления. На практика за трупата и екипа почивка през лятото почти няма да има.

Броени дни остават до един от най-мащабните проекти на Народния – „Вакханки“. Турнето в Гърция на първия специално създаден фестивален спектакъл започва с премиери на 10 и 11 юли и ще се проведе на два етапа – до 26 юли и след това от 26 август.

Новият театрален сезон в София ще започне на 9 септември, а на 1 септември в репетиционните зали ще се завърнат Йерней Лоренци с „Физика на тъгата“ по романа на Георги Господинов и Надя Панчева със „Свръхпредел“ – моноспектакъл на Мартина Пенева по пиесата на Били Колинс.