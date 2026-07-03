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Арестуваха френски гражданин, опитал да транспортира тайландка в куфар

03 юли 2026, 13:18 часа 225 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Арестуваха френски гражданин, опитал да транспортира тайландка в куфар

Албанските гранични власти са арестували френски гражданин, заподозрян в опит да транспортира тайландска гражданка, затворена в куфар, от Албания в Черна гора. Двадесет и шест годишният мъж е бил задържан вчера на албанско-черногорската граница при селището Муричан. При проверка на автомобила му служители установили, че в куфар на задната седалка е скрита тайландска гражданка, която предполагаемо е трябвало да бъде изведена от територията на Албания по незаконен начин. 

Разследването до момента е показало, че френският гражданин е планирал да транспортира тайландката през Черна гора и Хърватия във Франция, като избегне законовите процедури за преминаване и влизане в съответните страни, съобщи Евронюз Албания, цитирани от БТА.

Тайландската гражданка също е арестувана, а разследването по случая продължава.

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Тайланд Албания французи куфар французин
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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