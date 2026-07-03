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"Ще е жалко да сме слабото звено на НАТО": Съгласие в Литва да се вдигне забрана за ядрени оръжия

03 юли 2026, 13:07 часа 378 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
"Ще е жалко да сме слабото звено на НАТО": Съгласие в Литва да се вдигне забрана за ядрени оръжия

Лидерите на политическите партии в Литва са постигнали принципно съгласие за изменение на конституцията на страната, което да позволи в бъдеще на територията ѝ да бъдат разположени ядрени оръжия, заяви президентът Гитанас Науседа. Член 137 от литовския основен закон, който забранява оръжия за масово унищожение и чуждестранни военни бази, все повече се възприема като остарял - сега Вилнюс търси отбранителните ползи от разполагането на германски войници на територията си, а Франция обмисля разширяването на ядрения си щит в цяла Европа.

„Мненията бяха практически единодушни. Почти всички лидери на парламентарните фракции изразиха мнението, че член 137 е остарял и не трябва просто да бъде изменен, а да бъде премахнат“, заяви Науседа пред журналисти, цитиран от литовската обществена телевизия LRT.

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Има възможност за референдум

Следващата стъпка е политиците да решат дали промяната да се извърши чрез парламентарно гласуване, както направи Финландия, или чрез референдум.

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Снимка: Гитанас Науседа, Getty Images

Науседа подчерта спешността на въпроса, като заяви: „Би било наистина жалко, ако се превърнем в слабото звено или в сива зона в рамките на НАТО.“

Но Литва се оказва всичко друго освен слабо звено в НАТО, като през 2025 г. страната изразходва 4% от БВП за отбрана. Това я поставя на второ място след Полша според годишния доклад на Алианса за разходите. Балтийската държава е домакин и на многонационална бойна група на НАТО, в центъра на която е постоянното присъствие на до 5000 германски войници.

Въпреки това Литва се намира в опасен регион - руският ексклав Калининград и Беларус, които граничат с нея, разполагат с оръжия, способни да носят ядрени бойни глави.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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