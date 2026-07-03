Точна е до сантиметър. Ако не тази къща, ще уцели другата: Руски репортаж за ракетата "Циркон" (ВИДЕО)

Уникален по същество спомен за "качеството" на най-известните руски оръжия беше отново показан след поредната руска въздушна атака, нанесла пак куп щети по граждански обекти и убила 27 души в Киев.

"Точността е буквално до сантиметри".

"Сантиметри? И това се отнася и до "Циркон"?

„Да, "Циркон".

"Значи, ако някой застане със скръстени ръце, можете да го уцелите както снайперист"?

"На практика – да. Ако например стоите в пететажна сграда и се прицелим във входа ѝ, ако не в него, ще уцелим в съседния (вход)".

Това буквално гласи излъчен репортаж в руския телевизионен ефир – той беше припомнен от платформата "Райт Нау", която е специализирана в това да показва лъжи и безумния на руската пропаганда и т.нар. русский мир - ОЩЕ: Смърт и разруха: Русия атакува Украйна с над 70 ракети и близо 500 дрона (ВИДЕО)

Припомнянето е заради последната засега масирана руска комбинирана ракетна атака срещу Киев и Украйна. "Райт Нау" показа реакциите в т. нар. шоу "60 минути" на известната руска телевизионна водеща Олга Скабеева, която умира от кеф, че руски ракети (и специално "Циркон") са нанесли поражения в украинската столица Киев. В големият коментар на "Райт Нау" има сриващо всякакъв разум показно – включително как при Скабеева се обяснява, че украинците трябвало да разберат най-после, че Русия ги обстрелва с ракети, защото те пращали в Русия дронове. И на тази сентенция все пак се казва очевидното – пращат дронове, защото руснаците първи почнаха да ги обстрелват с ракети - ОЩЕ: Изглежда очевидно кога Русия пак ще осъществи ужас от ракети и дронове в Украйна (ВИДЕО)