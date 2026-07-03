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Точна е до сантиметър. Ако не тази къща, ще уцели другата: Руски репортаж за ракетата "Циркон" (ВИДЕО)

03 юли 2026, 13:10 часа 396 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube
Точна е до сантиметър. Ако не тази къща, ще уцели другата: Руски репортаж за ракетата "Циркон" (ВИДЕО)

Уникален по същество спомен за "качеството" на най-известните руски оръжия беше отново показан след поредната руска въздушна атака, нанесла пак куп щети по граждански обекти и убила 27 души в Киев.

  • "Точността е буквално до сантиметри".
  • "Сантиметри? И това се отнася и до "Циркон"?
  • „Да, "Циркон".
  • "Значи, ако някой застане със скръстени ръце, можете да го уцелите както снайперист"?
  • "На практика – да. Ако например стоите в пететажна сграда и се прицелим във входа ѝ, ако не в него, ще уцелим в съседния (вход)".

Това буквално гласи излъчен репортаж в руския телевизионен ефир – той беше припомнен от платформата "Райт Нау", която е специализирана в това да показва лъжи и безумния на руската пропаганда и т.нар. русский мир - ОЩЕ: Смърт и разруха: Русия атакува Украйна с над 70 ракети и близо 500 дрона (ВИДЕО)

Припомнянето е заради последната засега масирана руска комбинирана ракетна атака срещу Киев и Украйна. "Райт Нау" показа реакциите в т. нар. шоу "60 минути" на известната руска телевизионна водеща Олга Скабеева, която умира от кеф, че руски ракети (и специално "Циркон") са нанесли поражения в украинската столица Киев. В големият коментар на "Райт Нау" има сриващо всякакъв разум показно – включително как при Скабеева се обяснява, че украинците трябвало да разберат най-после, че Русия ги обстрелва с ракети, защото те пращали в Русия дронове. И на тази сентенция все пак се казва очевидното – пращат дронове, защото руснаците първи почнаха да ги обстрелват с ракети - ОЩЕ: Изглежда очевидно кога Русия пак ще осъществи ужас от ракети и дронове в Украйна (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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