Кабинетът "Радев":

Горещата вълна: Повече от 2/3 от европейците са търпели на над 35°C

03 юли 2026, 12:49 часа 461 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Горещата вълна: Повече от 2/3 от европейците са търпели на над 35°C

Райони в Европа, населявани от около 410 милиона души, са регистрирали температури над 35°C поне веднъж по време на горещата вълна между 15 и 30 юни. Това представлява повече от две трети от населението на континента, показва анализ на АФП, цитиран от БГНЕС. Още: Жегата в Европа: Екстремното време изправя пред криза континента (ВИДЕО)

За сравнение, по време на горещата вълна през 2003 г. около 320 милиона души в Европа (без Турция) са били изложени на подобни температури в периода от 1 до 17 август, сочат изчисления, базирани на данни за дневните максимални температури от Европейската обсерватория за сушата и информация за населението на Съвместния изследователски център на Европейската комисия.  Още: Жега в Европа: Над 95 млн. души днес са изложени на 35°C

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Жега високи температури гореща вълна
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес