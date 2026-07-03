Най-голямото нефтено пристанище на Русия остана без бензин, пускат гориво само за линейки и аварийни служби

Властите в Новоросийск обявиха, че на бензиностанциите в града вече не се предлага свободна продажба на бензин. Зареждането с гориво се ограничава само до притежатели на горивни карти, докато дизелът остава наличен в ограничени количества на 8 бензиностанции. Всичко това е официално обявено от общинския център за управление (МЦУ) на администрацията на града. Иронията е, че Новоросийск е най-голямото нефтено пристанище на Русия.

"В настоящия момент бензин на бензиностанциите липсва. Зареждането се извършва само с карти за горива", се казва в съобщението.

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Такива карти за горива могат да получат само частни предприемачи и юридически лица, които имат сключен договор за продажба на гориво за корпоративен транспорт. С такива карти могат да се зареждат само служебни автомобили.

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Приоритетно зареждане с гориво се дава на комунални и аварийни служби, медицински заведения и доставчици на стоки и услуги от първа необходимост.

По-долу може да видите какво се случва на бензиностанция в Томск - няма да превеждаме какво казва "дамата", но разговорът се води на високо ниво, определено:

😁 Women gripped by fuel fever got into a fight while waiting in line at a gas station in Tomsk



Russians are becoming more and more united with each passing day! pic.twitter.com/9dYOFewULJ — NEXTA (@nexta_tv) July 3, 2026