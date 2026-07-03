Бензинофрения в Русия: Какво ще последва - коментар от известен руски публицист (ВИДЕО)

"Не бих препоръчал да се разчита на какъвто и да е народен гняв. Да, несъмнено ще има "бензинофрения" и тя ще продължи, след като Украйна я организира прекрасно. Ще има мобилизация или опит за мобилизация. Да, (руският) народ ще се гневи, сърди, псува, ругае, но няма да експлоадира в протести". Това заяви руският телевизионен водещ, публицист и опозиционер Александър Невзоров.

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Невзоров определи положението така – за да се взриви например уран-235, трябва да се натрупа критична маса. В Русия такава няма, според него. "Не се очаква да се появи. Мобилизационна вълна на ново пушечно месо за окопите ще предизвика още една вълна на раздразнение, омраза, но това не е толкова фатално (за Путин). Точно както и с бензина, както и с интернета, както и с липсата на свобода на словото, както изпиващата мозъка пропагандна телевизия – руснаците ще го приемат, готови са да го търпят, за да (казват че) принадлежат към по-висш народ. Към секта, конгрегация на господарите на континента. Ще толерират засега", каза руският публицист.

🚨 THINK AGAIN: Nevzorov shuts down hopes of a popular uprising



People will grumble, curse in their kitchens and Telegram chats, and complain—but they will not rise up. There is simply no critical mass, Russian publicist Alexander Nevzorov said in an exclusive interview with… pic.twitter.com/9rFLYmAkD5 — NEXTA (@nexta_tv) July 3, 2026

Междувременно все повече се коментира и какво значи 40-дневния план за операции на Володимир Зеленски, с които Путинова Русия да бъде принудена да преговаря за истински мир. Най-популярната теза – 40 дни в православната традиция са помен за починал, а според The Economist обявеното от Зеленски е начин да се влияе психологически на Владимир Путин – ОЩЕ: 40 дни: Зеленски одобри план с операции, които да накарат Путин да потърси мир