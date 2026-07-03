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Бензинофрения в Русия: Какво ще последва - коментар от известен руски публицист (ВИДЕО)

03 юли 2026, 13:32 часа 591 прочитания 0 коментара
Снимка: Телеграм/Сводки ополчения Новороссии Z.O.V.
Бензинофрения в Русия: Какво ще последва - коментар от известен руски публицист (ВИДЕО)

"Не бих препоръчал да се разчита на какъвто и да е народен гняв. Да, несъмнено ще има "бензинофрения" и тя ще продължи, след като Украйна я организира прекрасно. Ще има мобилизация или опит за мобилизация. Да, (руският) народ ще се гневи, сърди, псува, ругае, но няма да експлоадира в протести". Това заяви руският телевизионен водещ, публицист и опозиционер Александър Невзоров.

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Невзоров определи положението така – за да се взриви например уран-235, трябва да се натрупа критична маса. В Русия такава няма, според него. "Не се очаква да се появи. Мобилизационна вълна на ново пушечно месо за окопите ще предизвика още една вълна на раздразнение, омраза, но това не е толкова фатално (за Путин). Точно както и с бензина, както и с интернета, както и с липсата на свобода на словото, както изпиващата мозъка пропагандна телевизия – руснаците ще го приемат, готови са да го търпят, за да (казват че) принадлежат към по-висш народ. Към секта, конгрегация на господарите на континента. Ще толерират засега", каза руският публицист.

Междувременно все повече се коментира и какво значи 40-дневния план за операции на Володимир Зеленски, с които Путинова Русия да бъде принудена да преговаря за истински мир. Най-популярната теза – 40 дни в православната традиция са помен за починал, а според The Economist обявеното от Зеленски е начин да се влияе психологически на Владимир Путин – ОЩЕ: 40 дни: Зеленски одобри план с операции, които да накарат Путин да потърси мир

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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