Демерджиев с изненада за Пеевски: Към момента санкциите по "Магнитски" се прилагат в България

"Искам да му кажа, че към този момент на територията на Република България се прилагат както българското законодателство, така и санкциите. Искам да го изненадам с тази новина", каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред медиите в парламента във връзка с вчерашните думи на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, че санкциите не се прилагат в България. Демерджиев определи това изказване като скандално.

Сигналите на Калин Стоянов: Какво стои зад тях?

Демерджиев коментира и заявката за сигнали от страна на депутата и бивш вътрешен министър Калин Стоянов за ползването на PNR системата при проверките за полетите на Пеевски. ОЩЕ: ДПС алармират: Срещу Пеевски е ползвана международна система за разследване на тероризъм (ВИДЕО)

"Сигналите на Калин Стоянов вече станаха моторно известни. Зад подаването на сигнали от страна на Калин Стоянов не стои нищо освен натискането на бутона от страна на Пеевски. Така гледам на сигнала на Калин Стоянов", каза Демерджиев.

Той обаче обърна внимание, че хората от "ДПС - Ново начало" трябва да имат предвид, че тази информацията за полетите на Пеевски се съдържа в много международни регистри.

"Ако са толкова уверени г-жа Атанасова и г-н Пеевски, че тази информация не се съдържа в регистрите на "Гранична полиция", за мен е много интересно, ако не се съдържа - защо", добави Демерджиев.

Проверка в "Гранична полиция"

Демерджиев увери, че ще нарави всичко възможно да установи има ли манипулиране на информация и дали има нередности в действията на служител на "Гранична полиция", а ако има - то той ще понесе отговорност.

"Те нека дадат обяснение откъде имат толкова много информация без достъп до съответни служби", каза още Демерджиев по адрес на ДПС. ОЩЕ: 227 полета за 8 години: Десислава Атанасова и известен бизнесмен били в компанията на Пеевски