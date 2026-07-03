САЩ с предупреждение към Полша: Русия ще ви атакува

САЩ са предупредили Полша, че Русия може да планира ограничена по мащаб военна провокация в рамките на месеци, за да тества готовността на НАТО да отговори. Според полския вестник Onet, възможните сценарии включват ракетни или дронови удари по критична инфраструктура, кибер или хибридни атаки, или дори ограничена руска сухопътна операция в Полша от Калининград или Беларус, прикрита като инцидент. Това коментира британският вестник The Telegraph.

Още: Полското разузнаване: Путин е станал заложник

Източници от службите за сигурност в Полша и Балтийските страни твърдят, че целта би била да се създаде криза, която да окаже натиск върху западните съюзници да намалят или преустановят военната подкрепа за Украйна, без да предизвика пълномащабна война между НАТО и Русия. Многократно вече в последните години имаше предупреждения, включително от страна на Украйна, че руският диктатор Владимир Путин ще подходи по такъв начин - с вдигане на напрежението лека-полека, за да види доколко може да си позволи да притисне Запада.

Междувременно The Wall Street Journal съобщи, че американският министър на войната Пийт Хегсет е планирал да обяви големи нови съкращения на американските войски в Европа на срещата на НАТО миналия месец, но предложението било блокирано от висши служители на администрацията на Тръмп, включително държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Заради това Хегсет обяви, че в следващите 6 месеца се прави преглед какви са американските военни сили и активи в Европа.

Още: Напрежението между Полша и Украйна: Какво ще прави Варшава с изтребителите МиГ-29, които трябваше да даде на Киев?