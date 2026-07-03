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Конституционният съд се зае с казуса за полета на Пеевски и Атанасова

03 юли 2026, 12:46 часа 908 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Конституционният съд се зае с казуса за полета на Пеевски и Атанасова

Конституционният съд (КС) проучва изнесените от министърa на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидер на ДПС - Нова начало Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Това каза за БНР председателят на съда Павлина Панова. Тя уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси.

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Припомняме, че силовият министър съобщи от парламентарната трибуна, че "за период от 8 години от 2018 г. до момента Делян Пеевски е летял от летище София 227 пъти, като то тях чартърните полети с частни авиокомпании са 181".  

Полетите по информация на Демерджиев са платени от адвокатско дружество, като МВР уточнява на какво основание.

Демерджиев заяви, че се касае за 6 частни полета с дестинация София - Истанбул на стойност 122 000 евро. "Пеевски пътува, но не са платени от него, а от адвокатско дружество "Ангелов - Андреев и партньори", разкри той.

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От 2018 г. насам са регистрирани съвместни резервации на споменатия Делян Пеевски с 81 души. "На 5 април 2024 г. има регистрирано съвместно пътуване по линия София - Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно встъпва в длъжност като конституционен съдия", заяви още Демеджиев.

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Дубай Полети Конституционен съд Десислава Атанасова Делян Пеевски
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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