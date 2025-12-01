Токът в центъра на София изчезна, сигнал за провокация откъм "Орлов мост" (ВИДЕО)

Електричеството в центъра на София изчезна точно когато протестът срещу Бюджет'26 и властта, начело с Делян Пеевски и Бойко Борисов, стигна своя пик. Репортер на Actualno.com е на място и предава, че няма ток около Софийския университет "Свети Климент Охридски", след като протестът тръгна към централата на ДПС. Хората си светят с телефони, някои имат и фенери.

Още: "Младежта се събуди": Възхищението на вече зрял човек от протеста срещу бюджет'26 и властта (ВИДЕО)

Нашият репортер е видял и група от 20-30 души с черно облекло, изглежда те имат и бомбички. Това е напомняне за предупрежденията, че платени провокатори могат да опитат да опорочат шествието. Имаме и информация, че от "Орлов мост" основното протестно шествие вече се отбива към Националната библиотека, чуват се гърмежи от бомбички пред Софийския университет, както и по-назад в шествието, в посока към Триъгълника на властта.

Припомняме, че преди малко бившият премиер и бивш съпредседател на ПП Кирил Петков призова протестиращите да тръгнат на протестна обиколка пред партийните централи - Още: "Време е да тръгнем - България е наша": Кирил Петков подкани протеста към централите на ДПС и ГЕРБ (ВИДЕО)