В разгара на огромния протест срещу Бюджет'26: Центърът на София е без ток, ясна е причината

В разгара на протеста срещу бюджет 2026 година част от центъра на София е без електрозахранване, предаде БТА, позовавайки се на съобщение от "Електрохолд" България. Репортер на Actualno.com е на място и предава, че няма ток около Софийския университет "Свети Климент Охридски", след като протестът тръгна към централата на ДПС. Хората си светят с телефони, някои имат и фенери.

Появи се и неофициална информация, че подаването на електричеството ще бъде възстановено към 22:00 часа.

Причината

Причината според "Електрохолд" за липсата на електричество в разгара на протеста са изключени изводи от подстанция "Рила", която захранва част от центъра на София.

Аварийните екипи са на терен и работят за алтернативно захранване на клиентите. Причините за случилото се предстои да бъдат изяснени.

Протестът

Протестът срещу приемането на бюджета за следващата година започна малко преди 18 часа, когато множество граждани се събраха пред Министерския съвет, а около 17:35 часа движението в района беше спряно.

Демонстрацията, която преминава под мотото "Няма да позволим да ни ограбят" и е организирана от "Продължаваме промяната-Демократична България", стартира при засилено полицейско присъствие.