01 декември 2025, 21:22 часа 1119 прочитания 0 коментара
Заради "граждански дълг": Певицата Дара Екимова отказа участие в запалването на коледните светлини в Пловдив (ВИДЕО)

Популярната певица Дара Екимова обяви, че няма да участва в традиционното запалване на светлините на коледната елха в Пловдив тази вечер.

Във видео, публикувано минути преди старта на тържеството, тя посочва: „Нямам глас за празник тази вечер, с оглед болезнената обстановка в страната ни и протестите. Имам граждански дълг, който е доста по-важен“. Съобщението идва на фона на очакванията на пловдивчани за празничната програма, както и на протеста срещу Бюджет 2026, който се провежда тази вечер в Пловдив.

Въпреки отсъствието на Дара, официалното откриване и празничният концерт ще се проведат по план. Гостите ще могат да се насладят на Тържествения парад и концерта на Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции (СКСО), както и на изпълненията на талантите от Арт Войс център с ръководител Руми Иванова.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
