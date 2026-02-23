Зеленски обяви за унищожаването на няколко ретранслатори на "Шахед"-и в Беларус

Украинските военни са унищожили няколко технически устройства в Беларус, които Русия е използвала за насочване на удари с дронове срещу украинската енергийна инфраструктура и цивилното население. Това каза украинският президент Володимир Зеленски в интервю за независимата беларуска медия "Зеркало".

Той подчерта, че беларуските власти вече имат пълен контрол върху случващото се на тяхна територия и повече не могат да се оправдават с "неконтролируеми процеси" като извинение за участието си във войната.

Зеленски отбеляза, че появата на нова технология за насочване на дронове е принудила Украйна да реагира.

Той отбеляза и, че Русия подготвя условията за разполагане на системи "Орешник" в Беларус. А това няма как да се случва без знанието и волята на беларуските власти.

По отношение на отговорността на президента на Беларус Александър Лукашенко, Зеленски добави: "В момента определено зависи от него. И затова сега сме на етап, в който, според мен, беларусите трябва да разбират всички рискове."

