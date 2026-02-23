Прекъсването на тока за Украйна ще е предателство: Словашката опозиция

Ако доставките на електроенергия за Украйна наистина бъдат прекъснати, това би граничило с предателство. Това каза лидерът на опозиционната партия "Прогресивна Словакия" Михал Шимечка на пресконференция пред централата на държавните „Словашки електроразпределителни системи“ (СЕРС). Той призова управителния съвет на компанията да не изпълни нареждането на премиера Роберт Фицо.

Прекъсването на тока за Украйна ще навреди драматично на интересите на Словакия, тъй като Украйна е вторият по големите консуматор на словашката електроенергия, каза той. Загубите за Словакия ще бъдат стотици милиони евро, подчерта той. И предупреди, че ако Словакия направи това, тогава Румъния и Полша ще компенсират Украйна с ток.

На свой ред зам.-председателят на "Прогресивна Словакия" Иван Щефунко предупреди, че плановете на премиера няма просто да лишат държавната компания от печалби, а ще имат значителни последици за бъдещето.

"Украйна ще загуби интерес към по-нататъшно сътрудничество със Словакия в тази сфера. Това ще бъде значителен удар върху планираните инвестиции", предупреди Щефунко. Според него държавната компания не може да си позволи подобно решение, което икономически ще навреди на Словакия.

Премиерът Роберт Фицо обяви във видеоклип, публикуван в социалните мрежи, че планира по-късно днес да посети СЕРС и да поиска прекъсването на извънредните енергийни доставки за Украйна поради спиране на транзита на руски петрол през украинска територия към Словакия и Унгария.

Припомняме, че украинските власти обявиха многократно, че транзитът е спрян заради щетите върху тръбопровода, нанесени при руската атака срещу него.

