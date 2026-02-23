Да се спрат правата на Унгария като член на ЕС: подновени призиви в Брюксел, защото Орбан прекали

След като Унгария блокира спасителния заем от 90 милиарда евро на ЕС за Украйна и 20-ия пакет от санкции срещу Русия (поради проблеми с достъпа на Будапеща до евтин руски петрол чрез тръбопровода „Дружба“), на най-високо ниво в блока се заговори за нуждата от мерки, за да се спре Будапеща да злоупотребява с правото си на вето, за да блокира ключови политики на съюза. Литва призовава за преразглеждане на системата за гласуване в рамките на Европейския съюз.

Докато Украйна не възобнови транзита на петрол към Унгария и Словакия чрез тръбопровода „Дружба“, "няма да позволим да се придвижат напред решения, които са важни за Киев", заяви унгарският топ дипломат Петер Сиярто. Всъщност потоците са спрени заради руски удар по обект, свързан с "Држуба", намиращ се в Западна Украйна.

Така Будапеща блокира и заема от 90 милиарда евро за Киев, който беше договорен и одобрен от всички 27 държави членки преди Коледа. Украйна ще остане без пари в началото на април, а се нуждае от капитал.

Очакванията се разминаха с реалността

„Очаквахме, че всичко вече е подготвено за четвъртата годишнина (от войната - бел. ред.) и ще сме готови да наложим нов пакет от санкции, както и заема от 90 милиарда евро за Украйна“, заяви литовският външен министър Кестутис Будрис пред Euronews.

Като се има предвид, че една от основните цели на политиките беше да се покаже, че „Европа е солидна, Европа е решителна и можем да постигнем резултати“, препятстването от страна на Унгария „е наистина разочароващо“, каза Будрис.

Снимка: унгарският премиер Виктор Орбан, Getty Images

Унгария е известна като сериен нарушител в ЕС, заплашващ да блокира важни политики – често свързани с присъединяването на Украйна към ЕС или материалната подкрепа на блока за Киев.

Без повече единодушие?

Длъжностните лица от ЕС и държавите членки отдавна се питат дали единодушното гласуване по въпроси на външната политика все още е практично. Наскоро топ дипломатът на блока Кая Калас призова за промяна в процеса на вземане на решения по въпросите на външната политика и сигурността - от пълно единодушие към квалифицирано мнозинство: За да няма повече орбановци: Топ дипломатът на ЕС предлага промяна в гласуванията (ВИДЕО).

„Толкова много пъти се случва това злоупотребяване с принципа на единодушието“, каза Будрис. „Трябва да преразгледаме самия процес на вземане на решения или да преразгледаме правомощията на една от държавите членки. Трябва да започнем дискусия за вземането на решения и общата външна политика и политиката на сигурност - и дали трябва да преминем към квалифицирано мнозинство".

„Квалифицирано мнозинство“ е гласуване в Съвета на ЕС, което отговаря на два критерия: 15 от 27-те членове гласуват заедно и представляват колективно 65% от населението на ЕС.

Този стандарт отнема властта от държавите членки, които използват правото си на вето, за да блокират законодателството за свои собствени цели.

Активиране на член 7

Будрис изказа и друга идея - че гласът на Унгария може да бъде отнет в определени области, предвид постоянното ѝ нарушаване на нормите и правилата, които са от решаващо значение за функционирането на Европейския съюз.

Снимка: European Parliament

„Друго нещо са принципите, които имаме в член 7 (от Договора за ЕС - бел. ред.), които ни позволяват да намалим гласовете на един от членовете, ако не можем да продължим напред“, каза той.

Процедурата по член 7 е предназначена да привлече към отговорност всяка държава членка, за която се счита, че нарушава основните ценности на ЕС. Член 7 позволява спиране на правата за членство, включително правото на глас в Съвета на ЕС, при сериозни и постоянни нарушения от страна на държава членка.

Процедурата може да бъде задействана от една трета от страните членки, Европейската комисия и Европейския парламент. Само че след като бъде задействана, действителният процес на отнемане на правото на глас на дадена държава е много по-труден за постигане и в миналото се е провалял в случая с предишните предполагаеми нарушения на Унгария.

Въпреки това Будрис предупреди, че продължаването по настоящия път ще означава „края на ЕС като геополитически фактор в бъдеще“.

Полша и Германия с остри позиции

„Аз съм изумен от позицията на Унгария“, заяви германският външен министър Йохан Вадефул пред репортери, докато се отправяше към Съвета по външни работи. „Не мисля, че е правилно Унгария да използва собствената си борба за свобода, за да предаде европейския суверенитет", добави той във връзка с ветото върху санкциите срещу Русия и заема за Украйна, цитиран от Politico.

Снимка: Йохан Вадефул, Getty Images

Полският външен министър Радослав Сикорски също разкритикува Унгария за това, че е забравила какво е да се съпротивляваш на руска инвазия, очевидно визирайки съветските войски, нахлули в Будапеща през 1956 г.

„Това, което ме шокира най-много, е, че докато Украйна се защитава от мощта на руската армия, унгарците знаят какво е това... Очаквах много по-голямо чувство на солидарност от Унгария към Украйна“, заяви първият дипломат на Полша.

