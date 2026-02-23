ЕС наложи санкции на 8 руснаци за нарушения на правата на човека

Европейският съюз наложи санкции на осем лица по подозрения за сериозни нарушения на правата на човека и подкопаването на върховенството на закона в Русия. Това обяви днес Съветът на ЕС в изявление. Става въпрос за осем души, които са част от съдебната власт на Русия и са отговорни за произнасянето на присъди срещу видни руски активисти по обвинения, определяни като политически мотивирани. Санкционирани са и началници на наказателни колонии, в които затворниците са били държани в нечовешки и унизителни условия.

Сред санкционираните са Алексей Василевич Вализер, началник на наказателна колония, и Антон Владимирович Ричар, началник на център за задържане, съобщи Ройтерс.

От днес те са със забрана да пътуват или да преминават транзитно през ЕС, техните активи на територията на Съюза са замразени, а на гражданите и компаниите на ЕС се забранява да им предоставят средства, се казва в извлението на Съвета на ЕС.

