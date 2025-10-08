Изоставен от всички и засипан от оставки: Вече пишат политическия некролог на Макрон

Френското правителство се срина за пореден път - този път след като просъществува по-малко от ден на власт. Дали новите избори ще доближат крайната десница до властта повече от всякога? Европейските политици са разтревожени дали президентът Еманюел Макрон ще запази лидерството си по международни въпроси като Украйна и Газа или то ще бъде фатално отслабено. Цялата икономика на еврозоната може скоро да се окаже в опасност в резултат на това, пише Politico.

"Франция е твърде голяма, за да фалира, така че тази безкрайна политическа нестабилност излага на риск цялата еврозона", казва дипломат от ЕС пред изданието.

Франция е втората по големина икономика в Европейския съюз, водещ играч в Г-7, единствената ядрена сила в ЕС и постоянен член на Съвета за сигурност на ООН. При управлението на Макрон тя е тази основна политическа сила, която движи делата на ЕС, наред с Германия.

Макрон се опитва да парира заплахата от крайнодесния "Национален сбор" на Марин льо Пен, който води в социологическите проучвания, и едновременно с това се опитва да се справи с големия бюджетен дефицит на Франция.

Пълна изолация на Макрон

Правителствата на Макрон досега не успяха да прокарат през парламента мерки за ограничаване на публичните разходи. Някои наблюдатели дори намекват за предсрочна оставка на Макрон като президент, чийто мандат трябва да приключи през 2027 г.

Това би позволило на "Национален сбор" да постигне големи успехи, потенциално преобръщайки европейската политика и отприщвайки вълна от нестабилност. Най-голямото опасение е рискът за еврозоната.

"Усилията на президента Макрон през последните осем години бяха фокусирани върху това да покаже, че Франция е най-привлекателното място в Европа за инвестиции", отбелязва Грегоар Рус, програмен директор за Европа и Русия в мозъчния тръст "Чатъм Хаус" в Лондон. "Не виждам някой значителен международен инвеститор да избира Франция в момента, предвид абсолютната липса на политическа, а също и на фискална яснота", добавя той.

Видеоматериал, излъчен от телевизионния канал BFMTV в понеделник, показа Макрон с черен костюм и с мобилен телефон, долепен до ухото, да крачи сам по брега на Сена. Без антураж, без съветници. Зад него имаше само двама бодигардове, но на разстояние. Кадрите бяха заснети малко след обявяването на оставката на премиера Себастиан Льокорню.

Вероятно никоя друга сцена не би могла да улови по-добре изолацията на президента в този ден. Някои коментатори веднага се сетиха за "края на властването" на бившия държавен глава Франсоа Митеран, който през последните години от мандата си все повече се отдаваше на усамотени разходки.

Задънена улица, в която всички са му обърнали гръб

В ранния следобед Макрон помоли Льокорню, след като вече бе приел оставката му, да остане на поста си още 48 часа, за да води още два дни изтощителни разговори с партийните лидери, които отдавна му бяха обърнали гръб.

Това очевидно беше опит да се печели време и да се отложи неизбежното. Френският президент е в задънена улица. Да назначи отново министър-председател от разпадащия се център би било политически безсмислено. Вместо това той трябва да вземе решение – да се отвори към левицата, както искат социалистите и зелените, или да разпусне парламента и да насрочи нови избори, както искат радикалната левица около Жан-Люк Меланшон и десните националисти около Марин Льо Пен.

Макрон е засипан от оставки

Междувременно президентът е засипан с искания за оставки. Сред тях – и това вероятно е било особено болезнено за Макрон – е и това на бившия му съюзник Едуар Филип. Бившият министър-председател и кмет на Хавър поиска във вторник оттегляне на Макрон от властта и предсрочни президентски избори, веднага след като парламентът приеме бюджета за идната година.

Филип изрично припомни примера с Шарл де Гол, който също подаде оставка преди края на мандата си през 1969 г., когато разбра, че времето му е изтекло. Макрон, според Филип, трябва да вземе подобно решение, защото, предупреди Филип, е довел държавата до състояние, в което тя "вече не е в състояние да действа".

Габриел Атал, също бивш министър-председател, не искаше да стига толкова далеч и да забие нож в гърба на Макрон. Но Атал призна, че подобно на "много французи" и той вече не разбира решенията на Макрон. Изглежда, че президентът сякаш се е вкопчил упорито във властта.

Еманюел Макрон, който някога иронично беше наричан "Юпитер" от околните, дълго време вярваше, че е над всички земни раздори. Френските вестници съобщават, че в разговорите си с партийните лидери през последните дни президентът е създал впечатлението, че само той може да "държи обединена" страната. Това обаче все по-малко съответства на реалното настроение във Франция: според последните проучвания 73% от французите искат неговата оставка.

Часовникът тиктака

Десният "Национален сбор" демонстративно бойкотира консултациите и иска Макрон да разпусне парламента.

Натискът нараства и от лявата страна. Зелените и социалистите изискват "съжителство" – онова споделяне на властта между президент и министър-председател от различни лагери, което Макрон винаги е искал да избегне от началото на мандата си. За да имат шанс да излъчат премиер от своите редици, умерените леви са готови да се дистанцират от радикалните последователи на Меланшон. Представители на социалистите подчертаха във вторник, че не се стремят към "отстраняване" на президента, а към политическа реориентация, която да възстанови способността на Франция да действа.

В същото време във вторник Льокорню е предложил на партийните лидери да се концентрират върху бюджета. Това е необходимо, защото силно задлъжнялата Франция трябва спешно да задейства бюджетна дисциплина, за да предотврати по-нататъшно нарастване на дефицита.

Политически некролози

В Брюксел някои дипломати от ЕС вече тайно пишат политическия некролог на Макрон, посочва Politico. След като дойде на власт през 2017 г. и разби дотогавашната матрица на френската политика, днес той изглежда като лидер, чието влияние в Брюксел бързо намалява.

Друг дипломат от ЕС говори за "наследството" на Макрон като на влиятелен мислител, който е генерирал много идеи за промяна в Европа и е убедил други лидери да приемат някои от тях. Концепцията за "стратегическа автономия" – да се направи ЕС по-самодостатъчен икономически и в областта на отбраната – се зароди преди години в Париж, отбеляза дипломатът.

След като Тръмп започна да се дистанцира от Европа, тази идея най-после намери своето място в Брюксел. "Не много лидери са способни да мислят пет или дори две години напред. Макрон е много добър в това", каза дипломатът.

Макрон има право да заема поста до 2027 г. и засега не е дал никакви индикации, че ще подаде предсрочно оставка. Ако обаче остане на поста си, сътресенията в Париж означават, че френското влияние върху разработването на политиките в ЕС вероятно ще намалее.

Освен това предсрочните избори във Франция могат да застрашат следващия дългосрочен бюджет на ЕС. Националните правителства са определили неофициален краен срок за постигане на споразумение преди френските избори през 2027 г., като се има предвид опасността Льо Пен да политизира и в крайна сметка да провали дебата.

На бойното поле

Макрон е в центъра на европейските усилия за подкрепа на Украйна и на цяла Европа срещу Русия. Неговата инициатива, съвместно с британския премиер Киър Стармър, за сформиране на "Коалиция на желаещите" остава единствената възможност за подкрепа на евентуално мирно споразумение в Украйна. "Не е добре за ЕС, ако една от най-големите държави членки е в състояние на нестабилност, особено при настоящата ситуация със сигурността", заяви представител на еврозоната.

Кой чака пред вратата?

Възниква въпросът кой ще дойде на власт. Ако Макрон предизвика нови избори, френската крайна десница ще спечели, въпреки че делът на "Националния сбор" в проучванията остава стабилен след изборите миналата година, тоест около 30%.

Крайната десница в Европа се окуражи от трудностите на Макрон още преди падането на правителството в понеделник. Льо Пен отпразнува победата на десния популист Андрей Бабиш на изборите в Чехия и използва кризата в понеделник в Париж, за да повтори призивите си за нови избори във Франция.

Герт Вилдерс, ветеранът от крайната десница в Нидерландия, който спечели най-много места на последните избори в страната, отправи по-рано тази година предупреждение към "всички стари лидери", включително Макрон. "Вашето време изтече", заяви той.