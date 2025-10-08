Марин Льо Пен предупреди, че ще блокира всеки опит за съставяне на правителство

Лидерката на френската крайна десница Марин Льо Пен заяви днес, че нейната партия "Национален сбор" ще блокира всеки опит за сформиране на ново френско правителство в рамките на сегашния френски парламент, предаде Франс прес.

Според Льо Пен е абсолютно необходимо да бъдат произведени нови избори.

"Очакваме разпускане" на Националното събрание "или оставка (на президента Еманюел Макрон), това също ще приема", каза още лидерката на "Национален сбор".

Френският премиер в оставка Себастиан Льокорню изрази оптимизъм, като каза тази сутрин, че перспективата за разпускане на парламента се отдалечава.

Льокорню подаде оставка в понеделник, само 14 часа след като представи правителството си. Политическата криза във Франция се задълбочи, а президентът Еманюел Макрон натовари Льокорню със задачата да проведе разговори с представители на всички политически сили, за да бъде намерен изход от кризата.

Премиерът в оставка увери днес, че разговорите с партиите, с които е провел с оглед на гласуването на бюджет до края на годината, са отдалечили перспективите за разпускане на парламента и произвеждане на нови избори.

Очаква се Льокорню да направи изявление тази вечер, за да информира обществеността какво е успял да постигне по пътя на преговорите с партиите - мисия, с която той беше натоварен от държавния глава.

