Марин Льо Пен предупреди, че ще блокира всеки опит за съставяне на правителство

08 октомври 2025, 15:21 часа 326 прочитания 0 коментара
Лидерката на френската крайна десница Марин Льо Пен заяви днес, че нейната партия "Национален сбор" ще блокира всеки опит за сформиране на ново френско правителство в рамките на сегашния френски парламент, предаде Франс прес.

Според Льо Пен е абсолютно необходимо да бъдат произведени нови избори.

"Очакваме разпускане" на Националното събрание "или оставка (на президента Еманюел Макрон), това също ще приема", каза още лидерката на "Национален сбор".

Френският премиер в оставка Себастиан Льокорню изрази оптимизъм, като каза тази сутрин, че перспективата за разпускане на парламента се отдалечава.

Льокорню подаде оставка в понеделник, само 14 часа след като представи правителството си. Политическата криза във Франция се задълбочи, а президентът Еманюел Макрон натовари Льокорню със задачата да проведе разговори с представители на всички политически сили, за да бъде намерен изход от кризата.

Премиерът в оставка увери днес, че разговорите с партиите, с които е провел с оглед на гласуването на бюджет до края на годината, са отдалечили перспективите за разпускане на парламента и произвеждане на нови избори.

Очаква се Льокорню да направи изявление тази вечер, за да информира обществеността какво е успял да постигне по пътя на преговорите с партиите - мисия, с която той беше натоварен от държавния глава.

Елена Страхилова
