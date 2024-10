Израел забрани на генералния секретар на ООН да влиза в страната

Израел обяви днес генералния секретар на ООН Антониу Гутереш за персона нон грата, с което му забранява да посещава еврейската държава.

Като причина за това решение се посочва, че Гутереш не е осъдил иранската ракетна атака срещу Израел.

"Днес обявих генералния секретар на ООН за персона нон грата в Израел и му забраниха да влиза в страната. Всеки, който не може недвусмислено да осъди отвратителната атака на Иран срещу Израел, както направи почти всяка страна в света, не заслужава да стъпи на израелска земя", написа Кац. Още: "Да покажем сила": NYT разкри какво са обсъждали иранците за атаката по Израел (ВИДЕО)

"Това е генерален секретар, който все още не е осъдил клането и сексуалните зверства, извършени от убийците от "Хамас" на 7 октомври, нито е повел каквито и да било усилия да ги обяви за терористична организация. Генерален секретар, който подкрепя терористи, изнасилвачи и убийци от "Хамас", "Хизбула", хутите и сега Иран - корабът майка на глобалния терор - ще бъде запомнен като петно в историята на ООН. Израел ще продължи да защитава своите граждани и да защитава националното си достойнство, със или без Антониу Гутереш", пише още Кац в X.

Today, I have declared UN Secretary-General @antonioguterres persona non grata in Israel and banned him from entering the country.



Anyone who cannot unequivocally condemn Iran's heinous attack on Israel, as almost every country in the world has done, does not deserve to step…