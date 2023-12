Израелският министър на отбраната с намек: Израел е предприел ответни действия в Ирак, Йемен и Иран (СНИМКИ)

Те са се случвали докато войната с палестинските бойци в ивицата Газа се разширява и към други места в региона, предаде Ройтерс.

"Намираме се във война на няколко фронта и сме подложени на атаки от седем района на военни действия: Газа, Ливан, Сирия, Юдея и Самария (Западния бряг - бел. ред.), Ирак, Йемен и Иран. Ние вече сме отговорили и предприехме действия в шест от тези райони", каза Галант пред депутати.

Israeli Prime Minister Netanyahu, in an interview for The Wall Street Journal, named three conditions for peace in the Gaza Strip.



📍 Hamas must be destroyed.



📍 Gaza must be demilitarized.



📍Palestinian society must be de-radicalized.