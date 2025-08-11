Българска диня на половин цена до 17 август в Kaufland

Ако лятото имаше вкус, той щеше да бъде на студена диня, споделена с приятели под дебелата сянка на ореха. Сочна, узряла и освежаваща – точно като българската диня, която от 11 до 17 август е в центъра на вниманието в Kaufland България и се предлага на половин цена – само 0,49 лв./кг. Освен нея, клиентите могат да се възползват от десетки изгодни предложения за храна, напитки и стоки за дома. Всички оферти са налични в онлайн брошурата тук.

Едно от любимите ледени изкушения от детството – сладоледът Eskimo Gold – сега може да бъде намерен за 1,49 лв., а баничката тип пура от пекарната на Kaufland е идеалната бърза закуска само за 0,59 лв. За споделяне на трапезата с приятели или за приготвяне на вкусни сандвичи, филе елена от свежата витрина се предлага на цена от 23,99 лв./кг.

Вкусни палачинки за цялото семейство могат да бъдат приготвени с литър прясно мляко „Верея“ за 2,59 лв., а за освежаване Coca-Cola, Fanta или Sprite в двулитрови бутилки са на същата цена, Бира „Ариана“ в кенове по 0,5 л (9 броя за 7,49 лв.) са още няколко повода клиентите да се заредят за лятната седмица. За хората, които използват Kaufland Card, офертите стават още по-изкушаващи – например бяла захар „Сладея“ с намаление от 46% за 1,39 лв. и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 9,99 лв./кг.

Родните градини са в пълния си разцвет и както всяка продукцията от тях седмица е отново в Kaufland. Хрупкави зелени чушки се предлагат за 1,99 лв./кг с 42% отстъпка, а сладката царевица, идеална за варене или за барбекю, е само 0,99 лв./бр. Патладжаните греят в лилаво за 1,49 лв./кг, четканите картофи – неотменна част от всяка лятна яхния – са на цена от 0,99 лв./кг, а сините сливи, сладки и сочни, се предлагат за 2,99 лв./кг. За трапезата и бурканите с лютеница българският жълт лук в 5-килограмова мрежа струва 3,99 лв. Розовите домати от марката „Брей!“ също заслужават внимание – вкусни и ароматни и типично български, 750 г струват 3,79 лв., истински вкус на август.

Тази седмица в Kaufland дъската за мезета е пълнас любимите вкусове на половин цена – луканков салам „Деком“ само за 3,99 лв., панагюрска луканка „Молерите“ за 15,99 лв. и класическият салам закуска „Перелик“ за 8,49 лв. А ако предпочитанията са за нещо рибно и свежо – сельодката от Vici е чудесна компания на масата за 3,24 лв., а топло-пушената скумрия е само 2,49 лв.

За почитателите на традиционния вкус тази седмица Kaufland предлага чудесна комбинация – класическо кисело мляко „Саяна“ за 0,79 лв., кашкавал „Белииса“ 400 г за 6,99 лв. и кьопоолу от „Кенар“ за 9,99 лв./кг. Пекарната също е в ритъма на летните намаления – чабатата струва 0,99 лв., а рогчето с маслини е само 0,49 лв. С Kaufland Card любителите на тестените изделия могат да се възползват и от офертата две пърленки на цената на една – 0,39 лв.

Сред предложенията тази седмица се открояват и такива, които са насочени към хората, които винаги имат запаси от първа необходимост в кухнята си „за всеки случай“. Когато дойде моментът за домашно готвене, всяка съставка си струва. Маслиновото масло Aleas 1 л е с половин цена – 14,99 лв., оризът Krina 1 кг е 2,59 лв., макаронените изделия „Кръстев“ са само 0,82 лв., а кафявата захар Dark Demerara е 1,99 лв.

Моментът е подходящ и за презераждане на основни помощници в домакинството. Таблетките за съдомиялна Finish (опаковка от 72 до 100 броя) са с 50% отстъпка и струват 39,99 лв., а кухненската ролка от Zebra е само 2,29 лв. С Kaufland Card клиентите ще открият още практични предложения – гел за пране Chante Clair за 40 пранета на цена от 9,99 лв., абразивен препарат Roli за 1,34 лв., комплект от 2 WC блокчета K-Classic за 1,94 лв. и голяма опаковка тоалетна хартия „Емека“ – 24 броя за 10,99 лв.

Седмицата завършва с пътуване извън ежедневието – без самолетен билет, само с една кошница. Сред свежите предложения в Kaufland клиентите ще открият вкуса на екзотичното лято. Кумкуат с наситен цитрусов аромат от Източна Азия се предлага за 4,99 лв.за 120 г., а карамболата – със своя кисело-сладък вкус, характерен за Югоизточна Азия и Индия е на цена от 4,79 лв/бр. Тамарилото, плод от Андите с леко сладка и кисела нотка, струва 3,29 лв./бр., а питахаята – цветният кактусов плод от Централна Америка се предлага за 10,99 лв./бр. И за завършек на това ароматно пътешествие сочен ананас струва само за 3,99 лв/бр. Всички те могат да бъдат открити тук.