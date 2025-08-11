Гранд от Висшата лига пожела крило на Ман Сити

Манчестър Сити изгражда нов състав, но слабото представяне във Висшата лига през изминалия сезон намали бюджета на „гражданите“. Сега тимът от Манчестър трябва да продава, за да действа в границите на правилата за финансова устойчивост. Сега именно един от футболистите на Пеп Гуардиола - Савиньо е желан от лондонския Тотнъм, който също съставя нов отбор по желанията на треньора Томас Франк.

Тотнъм преговаря за бразилския национал

„Шпорите“ са влезли в преговори относно 21-годишния Савиньо, а в момента се дискусира вероятна сделка, оценена на 50 милиона евро, съобщава спортният журналист Дейвид Орнстийн от The Athletic. Манчестър Сити не желае да продаде бразилеца. Предполага се, че треньорът Пеп Гуардиола няма да попречи на играча, който е съгласен да напусне. Споразумение все още не е постигнато, но Тотнъм натиска за трансфера на фланговия футболист.

Ситуацията в тима от северен Лондон

Този интерес от „шпорите“ идва след проваления трансфер на Морган Гибс-Уайт, напускането на Хюн-Мин Сон, затишието около ситуацията с Еберечи Езе и сериозната контузия, която Джеймс Мадисън получи в контролната среща с Нюкасъл. Треньорът на Тотнъм Томас Франк се нуждае от подкрепление като Савиньо, за да върне отбора към борбата в по-горната част на Висшата лига. Бразилецът бе сред малкото искри в разочароващия сезон на Ман Сити. Футболистът се разписа 3 пъти и направи 13 голови подавания.

