След Сане и Осимен: Галатасарай готви поредния звезден трансфер с финалист от Шампионска лига

Ръководството на Галатасарай няма намерение да спира със звездните трансфери. След привличането на Лирой Сане като свободен агент от Байерн Мюнхен и покупката на Виктор Осимен от Наполи новата цел на "Джим Бом" е футболист на финалиста в Шампионска лига Интер. Става въпрос за защитника Бенжамин Павар. "Лъвовете" търсят подсилване както в отбрана, така и на вратарския пост.

Галатасарай иска Павар

Последният шампион на Суперлигата Галатасарай продължава без почивка трансферните си дейности, за да подсили състава си за новия сезон. Ръководството, което иска да създаде амбициозен отбор за европейските турнири, действа в съответствие с исканията на Окан Бурук.

"Червено-жълтите", които дават приоритет на вратаря и защитата, се насочиха към изненадващо име. В търсене на многофункционален футболист, който може да играе както като централен защитник, така и като десен бек, Галатасарай предприе действия за 29-годишния френския бранител Бенжамин Павар.

Според информацията на Матео Морето, "Джим Бом" са установили непряк контакт чрез посредници за трансфера на Павар. Договорът на 29-годишния играч, чиято пазарна стойност е 25 милиона евро, изтича през 2028 година.