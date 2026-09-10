Зеленски за 3 дни в Канада: Фокусът е защитата на украинското небе

Украинският президент Володимир Зеленски и първата дама Олена Зеленска са на посещение в Канада до 11 септември като ще посетят събития в Калгари, Торонто и Норт Бей. По време на престоя си в Канада Зеленски ще участва в заседание на канадското правителство и ще се срещне с премиера Марк Карни. Ще бъдат обсъдени общите приоритети на Канада и Украйна в отбраната, икономиката и енергетиката. Един от основните въпроси ще е защитата на украинското въздушно пространство, подготовката за зимата и укрепването на устойчивостта на страната, съобщи Зеленски в телеграм канала си.

"Канада беше и остава един от най-близките ни партньори. Ценим цялата подкрепа на канадците", заяви Зеленски. Той отбеляза, че планираните важни срещи и споразумения "определят посоката на нашето сътрудничество (...) за години напред".

Първата дама Олена Зеленска ще проведе срещи с филантропи, които подкрепят Украйна, както и ще посети канадски аналози на украинските "Училища на супергероите".

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Украинската делегация ще участва в преговорите с Канада по подготовката за сключването на Споразумение за партньорство за 100-годишнината от установяването на дипломатически отношения между двете страни.

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