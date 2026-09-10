Колко скъпо е да пратим ученика в клас? (ВИДЕО)

Колко струва подготовката за първия учебен ден? Броени дни преди първия звънец на 15-ти септември, Actualno.com проучи какви приблизително са разходите за подготовката на родители и ученици за първия учебен ден.

Между 150 и 500 евро е приблизителната сума, която родителите споделят, че са отделили за тазгодишния старт на учебната година. Сумата варира в зависимост от възрастта, учебното заведение и класа, в който ще бъдат учениците. За подготовката на първокласник семействата отделят средно около 500 евро, посочва още БНТ.

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При цените на раниците се наблюдава известно поскъпване, в зависимост от качеството и марката на продукта. Между 30 и 120 евро струват раниците, в които учениците побират своите училищни пособия.

Няма поскъпване при канцеларските материали като химикалки, тетрадки, маркери и други, но значително повишение се наблюдава при допълнителната литература, твърдят търговци.

Отчетлив ръст има конкретно при учебните помагала, сборниците със задачи, работните листове и специализираните учебни тетрадки. Между 150 и 300 евро могат да отидат за дрехи, спортни екипи, униформа и други необходими неща за началото на учебната година.

При по-малките ученици родителите обикновено купуват всичко от списъците, предоставени от учителите. В по-горните класове обаче семействата по-често търсят по-изгодни варианти.