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Италия към Зеленски: Включете ни с Полша в мирните преговори

10 септември 2026, 12:43 часа 758 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Италия към Зеленски: Включете ни с Полша в мирните преговори

Италианският външен министър Антонио Таяни призова украинския президент Володимир Зеленски да разшири кръга от европейски държави, участващи в мирните преговори за край на войната и по-специално да включи в тях Италия и Полша.

"Европа може да направи много, но вярвам, че Зеленски трябва да се обърне не към отделни европейски държави, а към всички държави от ЕС. Инициативите не трябва да се предприемат в малки групи. Бих искал да предложа този съвет като приятел на Украйна: би било разумно да се включат не само Франция и Германия, но и Италия и Полша", каза Таяни на брифинг за италиански медии, цитиран от ANSA.

Италианският премиер Джорджа Мелони и полският ѝ колега Доналд Туск отдавна критикуват опитите за вземане на решения в "тесни кръгове", вместо да се използва по-широк формат. Италия настоява преговорите да не се водят само от Франция и Германия, а към тях задължително да се присъединят Италия и Полша. В този смисъл бе и съветът на Таяни днес към Зеленски - да се търси подкрепата на целия Европейски съюз, защото прибързани сделки, договорени от малки групи държави, трудно ще получат консенсусно финансиране и гаранции за сигурност от целия блок.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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