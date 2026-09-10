Кабинетът "Радев":

НАТО: По-силни сме от Русия. Медведев: Внимавайте, имаме ядрени оръжия (ВИДЕО)

10 септември 2026, 14:25 часа 758 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
НАТО: По-силни сме от Русия. Медведев: Внимавайте, имаме ядрени оръжия (ВИДЕО)

Словесната война между Русия и НАТО не стихва - силните позиции на Алианса в подкрепа на Украйна са пресрещнати от заплахи с ядрен характер, идващи от Москва. "Всички за един и един за всички. Така работи НАТО. Русия иска да ни раздели, но ние сме единни. Русия иска да ни попречи да помагаме на Украйна, но ние ще направим още повече за Украйна. Русия иска да се държи твърдо, но ние сме по-силни", заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на съвместна прескофнеренция с германския външен министър Йохан Вадефул.

"Действията на Русия са признак на слабост и симптом на неуспеха ѝ да наложи волята си в Украйна", заяви на свой ред топ дипломатът от Берлин. Той посочи, че със случая от летището в Лайпциг, когато руски дрон опита неуспешно да порази с взрив украински товарен самолет "Антонов" в началото на август, заплахата от Русия стана "особено осезаема".

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"Наблюдаваме все повече инциденти с руски дронове и нарушения на въздушното пространство в няколко от нашите държави членки по източния фланг. Не трябва да си правим илюзии - Русия ни заплашва не само военно по източния фланг и продължава безмилостно своята агресивна война срещу Украйна. Още наблюдаваме все повече хибридни атаки, кибератаки, саботаж, дезинформация и атаки срещу критична инфраструктура", каза още Вадефул.

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Рюте отбеляза, че Германия допринася за сигурността на съюзниците с нова бронирана бригада, постоянно разположена в Литва. Отделно, първият германско-нидерландски корпус пое нова командна роля на източния фланг на НАТО. Германия има план да инвестира 3,5% от БВП в своята отбрана до 2029 г., много преди крайния срок от 2035 г., договорен от НАТО.

Дмитрий Медведев отвърна: НАТО не зачитало гледната точка на Русия

В същия ден зам.-секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация и бивш президент Дмитрий Медведев отговори задочно и за пореден път отправи ядрена заплаха към Европа и НАТО. Той даде да се разбере, че Москва се стреми само и единствено към максималистичните си цели в Украйна, включително поемането на пълния контрол над Донбас.

"Ако не успеем да сложим край на конфликта по нашите условия, той може да прерасне в глобален конфликт. Кой би ни нападнал? В крайна сметка, ние разполагаме с ядрени оръжия", заяви Медведев, цитиран от "Ведомости", пренебрегвайки, разбира се, какво би се случило, ако Русия наложи условията си за мир в Украйна (продължаване на по-широката конфронтация с НАТО и пълно завладяване на Украйна?).

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"Не казвам, че трябва да приемат руската гледна точка, но биха могли просто да преценят какво се случва - защо имаме тези опасения, защо не ни харесва, когато дадена държава се присъедини към НАТО", каза още бившият президент на Русия, обръщайки се към Алианса. Аз казвам: „Нашите ракети са насочени към вашите градове, а вашите ракети – към нашите. Ако се приближите към нас, времето за полет става все по-кратко. Защо да се радваме, че НАТО се приближава?". Всички те разбират това, но пренебрегнаха нашата позиция", твърди бившият държавен глава на страна, която вече пета година води агресивна война срещу по-малката си съседка.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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