НАТО: По-силни сме от Русия. Медведев: Внимавайте, имаме ядрени оръжия (ВИДЕО)

Словесната война между Русия и НАТО не стихва - силните позиции на Алианса в подкрепа на Украйна са пресрещнати от заплахи с ядрен характер, идващи от Москва. "Всички за един и един за всички. Така работи НАТО. Русия иска да ни раздели, но ние сме единни. Русия иска да ни попречи да помагаме на Украйна, но ние ще направим още повече за Украйна. Русия иска да се държи твърдо, но ние сме по-силни", заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на съвместна прескофнеренция с германския външен министър Йохан Вадефул.
NATO’s Rutte:— Clash Report (@clashreport) September 10, 2026
All for one and one for all. That is how NATO works. Russia wants to divide us, but we are united.
Russia wants to stop us helping Ukraine, but we are going to do more for Ukraine. Russia wants to act tough, but we are stronger.
Russia’s actions are a sign of… pic.twitter.com/4k5MK8tnT2
"Действията на Русия са признак на слабост и симптом на неуспеха ѝ да наложи волята си в Украйна", заяви на свой ред топ дипломатът от Берлин. Той посочи, че със случая от летището в Лайпциг, когато руски дрон опита неуспешно да порази с взрив украински товарен самолет "Антонов" в началото на август, заплахата от Русия стана "особено осезаема".
German Foreign Minister Wadephul:— Clash Report (@clashreport) September 10, 2026
With Leipzig, the threat from Russia has become particularly tangible.
We are seeing increasing Russian drone incidents and airspace violations in several of our member states on the eastern flank.
We must have no illusions: Russia is… pic.twitter.com/9AdADaBAtn
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"Наблюдаваме все повече инциденти с руски дронове и нарушения на въздушното пространство в няколко от нашите държави членки по източния фланг. Не трябва да си правим илюзии - Русия ни заплашва не само военно по източния фланг и продължава безмилостно своята агресивна война срещу Украйна. Още наблюдаваме все повече хибридни атаки, кибератаки, саботаж, дезинформация и атаки срещу критична инфраструктура", каза още Вадефул.
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Рюте отбеляза, че Германия допринася за сигурността на съюзниците с нова бронирана бригада, постоянно разположена в Литва. Отделно, първият германско-нидерландски корпус пое нова командна роля на източния фланг на НАТО. Германия има план да инвестира 3,5% от БВП в своята отбрана до 2029 г., много преди крайния срок от 2035 г., договорен от НАТО.
NATO’s Rutte:— Clash Report (@clashreport) September 10, 2026
Germany contributes to allied security with a new armored brigade permanently stationed in Lithuania.
The first German Netherlands Corps has taken on a new command role on NATO's eastern flank.
Germany has a plan to invest 3.5% of its GDP in core defense by 2029,… pic.twitter.com/GyB3ov9slK
Дмитрий Медведев отвърна: НАТО не зачитало гледната точка на Русия
В същия ден зам.-секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация и бивш президент Дмитрий Медведев отговори задочно и за пореден път отправи ядрена заплаха към Европа и НАТО. Той даде да се разбере, че Москва се стреми само и единствено към максималистичните си цели в Украйна, включително поемането на пълния контрол над Донбас.
"Ако не успеем да сложим край на конфликта по нашите условия, той може да прерасне в глобален конфликт. Кой би ни нападнал? В крайна сметка, ние разполагаме с ядрени оръжия", заяви Медведев, цитиран от "Ведомости", пренебрегвайки, разбира се, какво би се случило, ако Русия наложи условията си за мир в Украйна (продължаване на по-широката конфронтация с НАТО и пълно завладяване на Украйна?).
Russia's Medvedev:— Clash Report (@clashreport) September 10, 2026
If we do not achieve an end to the conflict on our terms, it could develop into a global conflict.
Who would come at us? We have nuclear weapons, after all. pic.twitter.com/r7pBYzHj0u
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"Не казвам, че трябва да приемат руската гледна точка, но биха могли просто да преценят какво се случва - защо имаме тези опасения, защо не ни харесва, когато дадена държава се присъедини към НАТО", каза още бившият президент на Русия, обръщайки се към Алианса. Аз казвам: „Нашите ракети са насочени към вашите градове, а вашите ракети – към нашите. Ако се приближите към нас, времето за полет става все по-кратко. Защо да се радваме, че НАТО се приближава?". Всички те разбират това, но пренебрегнаха нашата позиция", твърди бившият държавен глава на страна, която вече пета година води агресивна война срещу по-малката си съседка.
Russia's Medvedev on NATO:— Clash Report (@clashreport) September 10, 2026
I am not saying they should accept the Russian point of view, but they could simply assess what is happening — why we have these concerns, why we don't like it when a particular state joins NATO.
I say: "Our missiles are aimed at your cities, and your… pic.twitter.com/pnKs9fUY60