За първи път от 30 години: Отваря врати изцяло ново държавно училище в София (СНИМКИ)

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев провери готовността за започване на учебната година в новото 204. училище в кв. "Манастирски ливади". То е първото изцяло ново от 30 години насам училище в София. На 15 септември прага му ще прекрачат над 420 ученици, разпределени в 17 паралелки, пет от които са за първокласници. За учениците ще се грижи мотивиран екип от 50 учители, ръководен от директора Ирена Николова.

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"Много се радвам, че днес съм тук, защото бяхме позабравили радостта от откриването на ново училище", каза при посещението си министърът. Той се запозна с условията в сградата, класните стаи, които позволяват иновативни методи на обучение, както и спортните пространства – физкултурен салон и площадки за футбол и баскетбол. Проф. Вълчев разговаря с педагогическия екип и поздрави учителите за мотивацията и ентусиазма им. "Пожелавам Ви много успехи и търпение, защото работата с децата и техните семейства винаги изисква много разбиране и отдаденост", отбеляза той. По време на посещението проф. Вълчев се срещна и с бъдещ първокласник, който заедно с майка си беше дошъл да се запише в новото училище, като му пожела успешен старт и много хубави моменти в първи клас.

Министерството на образованието и науката подкрепи изграждането на новото училище с 2 557 000 евро, а останалото финансиране е от Столична община. Към проекта е построена и изцяло нова детска градина, която също ще отвори врати на 15 септември и ще посрещне близо 100 деца.

По програмата на МОН за изграждане и разширяване на училища и детски градини се строи още едно изцяло ново училище - в кв. "Студентски град". Други осем училища се разширяват с нови корпуси и филиали, което ще помогне за преминаването към едносменен режим на обучение.

С откриването на 204. училище се осигуряват допълнителни места в един от най-бързо развиващите се райони на столицата. Училището разполага с модерна трапезария, просторни коридори и фоайета за почивка между часовете.

Сградата е проектирана по стандарти за енергийна ефективност и има обширни зелени площи за занимания на открито.

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Обособени са и кабинети за психолози, логопеди и ресурсни учители. Осигурена е и достъпна среда за децата с увреждания.

Снимки: МОН