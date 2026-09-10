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ЕК подготвя споразумение със САЩ за гранична сигурност

10 септември 2026, 15:12 часа 819 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
ЕК подготвя споразумение със САЩ за гранична сигурност

По искане на Съвета на ЕС се подготвя рамково споразумение със САЩ за повишено сътрудничество за гранична сигурност. Сключването на това споразумение е част от изискванията на САЩ за безвизово пътуване, се казва в съобщение на Европейската комисия.

Споразумението ще определи общите условия за взаимен обмен на информация. Всеки обмен ще се основава на двустранни споразумения, които ще бъдат сключени межди държавите от ЕС и САЩ допълнително. Обменяните данни ще бъдат от националните бази на държавите, уточнява комисията.

Съветът на ЕС трябва да вземе решение за подписване на предложеното споразумение и след това да го представи на Европейския парламент за одобрение. След като ЕП одобри текстовете, Съветът на ЕС може да пристъпи към официално сключване на споразумението. 

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След като рамковото споразумение започне да се прилага, държавите от ЕС ще могат да сключват двустранни договорености с Вашингтон при условията, определени в общото споразумение, се посочва в съобщението.

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Европейски съюз визи Европейска комисия САЩ безвизово пътуване
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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