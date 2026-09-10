ЕК подготвя споразумение със САЩ за гранична сигурност

По искане на Съвета на ЕС се подготвя рамково споразумение със САЩ за повишено сътрудничество за гранична сигурност. Сключването на това споразумение е част от изискванията на САЩ за безвизово пътуване, се казва в съобщение на Европейската комисия.

Споразумението ще определи общите условия за взаимен обмен на информация. Всеки обмен ще се основава на двустранни споразумения, които ще бъдат сключени межди държавите от ЕС и САЩ допълнително. Обменяните данни ще бъдат от националните бази на държавите, уточнява комисията.

Съветът на ЕС трябва да вземе решение за подписване на предложеното споразумение и след това да го представи на Европейския парламент за одобрение. След като ЕП одобри текстовете, Съветът на ЕС може да пристъпи към официално сключване на споразумението.

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След като рамковото споразумение започне да се прилага, държавите от ЕС ще могат да сключват двустранни договорености с Вашингтон при условията, определени в общото споразумение, се посочва в съобщението.

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