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Връзките Баку-Москва се влошават още: Русия е убила азербайджански граждани при удар срещу Одеса

10 септември 2026, 15:26 часа 1052 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Връзките Баку-Москва се влошават още: Русия е убила азербайджански граждани при удар срещу Одеса

Двама азербайджански граждани са загинали, а други двама са били ранени при руска атака с дрон срещу кораба TEDY („ТЕДИ“) в Черно море, край бреговете на Одеса, обяви Министерството на външните работи на Азербайджан. „На 9 септември дронове атакуваха чуждестранния товарен кораб TEDY в Черно море, на борда на който се намираха азербайджански граждани. В резултат на атаката загинаха азербайджанските граждани Аслан Алиев и Асим Гасимов, а Имран Новрузов и Рауф Алиев бяха ранени. Ранените бяха откарани в болница в Черноморск, Украйна“, съобщи външното министерство в Баку.

Ведомството призова азербайджанските граждани да „се въздържат от пътувания до райони, където се провеждат военни операции или има нестабилна обстановка по отношение на сигурността, от работа в тези райони, както и от управление на превозни средства, включително кораби, плаващи по тези маршрути“.

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Според платформите за проследяване на кораби TEDY (IMO 9059200) е влекач, класифициран също като снабдителен кораб, плаващ под сомалийски флаг. Дължината му е приблизително 30 метра. Последната позиция на влекача е регистрирана на 7 септември в Черно море, близо до румънското пристанище Констанца.

Русия потвърди, че е поразила влекача

Вечерта на 9 септември руското министерство на отбраната обяви унищожаването на влекача, който според изявлението от Москва ескортирал морски кораби в пристанището на Одеса.

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Сутринта на следващия ден руското министерство на отбраната съобщи, че „два кораба за сухи товари, превозващи провизии за украинските въоръжени сили, и влекач, ескортиращ корабите за сухи товари, са били ударени по пътя си към пристанището на Одеса“.

Снимка: Getty Images

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Отношенията между Азербайджан и Русия се влошиха съществено след инцидента със самолета на Азербайджанските авиолинии на 25 декември 2024 г. Москва впоследствие призна, че той е бил свален от нейните сили за противовъздушна отбрана. Embraer 190AR се разби в Казахстан, след като беше обстрелван над Грозни, Чечения. Загинаха 38 души, включително двамата пилоти и един стюард. Азербайджанските власти хвърлиха вината върху Русия, като разследването стигна до извода, че руска система за противовъздушна отбрана "Панцир-С1" погрешно се е прицелила в самолета на фона на съобщение за атака от украински дрон.

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Азербайджан Русия Черно море Одеса война Украйна атака с дронове
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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