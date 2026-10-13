Извънредна ситуация блокира летището в Нюрнберг, вдигнаха изтребители

Летището в германския град Нюрнберг е било временно затворено заради "предполагаема извънредна ситуация във въздуха", съобщи полицейски говорител. Затварянето бе обявено малко преди по разписание да кацне самолет, пристигащ от гръцкия остров Корфу. Говорител на летището заяви, че машината се е приземила безаварийно, но работата на аерогарата остава нарушена, а полицията в момента е обезопасила периметъра.

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Самолетът е бил придружен от изтребители "Юрофайтър", потвърди още говорителят.

Полицейски представител каза, че предполагаемата извънредна ситуация "все още е непотвърдена". Засега няма данни колко големи сили е разположила полицията на място.

Вестник "Билд" съобщи по-рано, че въздушният трафик на летището вече е бил нарушен през нощта срещу вторник заради евентуално забелязване на дрон, след като трима пилоти независимо един от друг са докладвали за обект, видян по време на излитане или кацане.

Нюрнберг е вторият по големина град в южната германска провинция Бавария след нейната столица Мюнхен.