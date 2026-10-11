Атака на дронове: Летищата в Москва спряха работа

Летищата в Москва спряха работа. По-рано агенция "Интерфакс" съобщи, че "временни ограничения са въведени на летищата Внуково, Домодедово, Жуковски (Раменское) и Шереметиево в Москва", като се позовава на Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация). „Въведени са временни ограничения за пристигане и заминаване на самолети“, се казва в съобщение на агенцията в приложението Max messenger.

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Ограниченията

Ограниченията са необходими, за да се гарантира безопасността на полетите, добави агенцията. Кметът на Москва Собянин съобщи, че до момента са свалени 23 дрона, насочили се към руската столица.

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🇷🇺⚠️ Moscow is under drone attack, with 10 drones reportedly shot down, according to Mayor Sobyanin. All Moscow airports are closed. This comes after President Trump announced the ceasefire between Russia and Ukraine. — Defense Intelligence (@DI313_) October 11, 2026