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Атака на дронове: Летищата в Москва спряха работа

11 октомври 2026, 21:18 часа 1017 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Атака на дронове: Летищата в Москва спряха работа

Летищата в Москва спряха работа. По-рано агенция "Интерфакс" съобщи, че "временни ограничения са въведени на летищата Внуково, Домодедово, Жуковски (Раменское) и Шереметиево в Москва", като се позовава на  Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация). „Въведени са временни ограничения за пристигане и заминаване на самолети“, се казва в съобщение на агенцията в приложението Max messenger.

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Ограниченията

Ограниченията са необходими, за да се гарантира безопасността на полетите, добави агенцията. Кметът на Москва Собянин съобщи, че до момента са свалени 23 дрона, насочили се към руската столица.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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