Яхтата на Путин бе засечена за първи път от 2022 г. насам. Накъде се е запътила (СНИМКИ)

Яхтата „Graceful“, използвана от Владимир Путин, се появи край бреговете на Дания, съобщи датското издание DR. Това е първият път, когато яхтата е активирала своя транспондер от 2022 г. насам. Сега, според данните на Marinetraffic, тя се насочва към Истанбул. Плавателният съд е влязъл в датски води в понеделник (29 юни 2026 г.) вечерта, съобщи DR. Появата на яхтата е била заснета от проекти за проследяване на корабоплаването. Журналисти потвърдиха това, използвайки снимки, направени от брега от няколко души.

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Дестинацията

Плавателният съд е показан в услугата за проследяване Marinetraffic. Към момента на публикуването той обикаля Дания, а дестинацията му е посочена като Истанбул, потвърди агенцията. Яхтата е ескортирана от руския патрулен кораб „Воевода“ и руски разрушител, съобщава DR. Този конвой, както посочват журналистите, се вижда на сателитно изображение. Патрулни кораби от датския флот и германската брегова охрана следват конвоя последователно от неделя сутринта, отбелязва изданието.

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Putin’s luxury yacht appeared accompanied by a destroyer off the coast of Denmark



The yacht “Graceful”, used by Vladimir Putin, turned on its transponder for the first time since 2022 off the coast of Denmark, according to Danish media DR.



It is now heading to Istanbul.



The… pic.twitter.com/MAwGvaoTjU — Visegrád 24 (@visegrad24) June 29, 2026

Воевода

„Воевода“ е спасителен кораб на Морската спасителна служба, въведен в експлоатация в края на 2025 г. Още през 2017 г. изданието „Комерсант“ съобщи, че негови източници предполагат, че това може да е проект за „специален кораб с двойно предназначение“ и дори „яхта за високопоставени служители“. През 2026 г. The War Zone съобщи, че в някои кръгове корабът е наричан „яхтата на Путин“, въпреки че има сериозни въпроси относно достоверността на това предположение.

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Graceful

„Graceful“ е построена през 2014 г. Яхтата е забелязана в Сочи по време на посещението на Путин. През 2021 г. е изпратена в Хамбург за ремонт, но в началото на февруари 2022 г. е спешно доставена в Калининград, както съобщи екипът на Навални. След началото на войната в Украйна САЩ я санкционират заради връзките ѝ с Путин. Според данни от разследване на екипа на Навални само през 2022 г. за поддръжката ѝ са похарчени 3 милиарда рубли.

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