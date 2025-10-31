Жертви и ранени след руски удар по пазар в Херсон (СНИМКИ)

Руските войски отново са обстреляли един от районите на украинския град Херсон и са поразили пазар днес, 31 октомври. По предварителна информация - двама души са загинали, а още 7 са ранени, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Търговски павилиони са повредени, а на мястото е възникнал пожар. "В условията на постоянна заплаха от повторни вражески атаки спасителите са ликвидирали пожара и са отстранили последствията от ударите", гласи информацията на службата.

Прокуратурата в Херсон започна досъдебно разследване по подозрение за военно престъпление.

💣 RUSSIANS SHELLED A MARKET IN KHERSON WITH ARTILLERY. PEOPLE WERE KILLED



A few hours ago, the city suffered another massive attack. As a result of the terrorist strike, two people were killed, and at least eight others were injured💔



Kherson prosecutors have launched a… pic.twitter.com/vFmhvb0U4X — NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2025

Още една атака само преди дни

Преди два дни най-малко четирима души бяха ранени при руски обстрел на болница в Херсон. Трима служители и 9-годишно момиче са пострадалите при атаката на руските въоръжени сили срещу медицинско заведение в район Днипровски в града, обяви Олександър Прокудин, който е ръководител на Специалната военна оперативна единица в Херсон. Служителите на болницата са получили травми от взрива и рани с различна тежест, а детето е с травма от минен взрив и рана от шрапнел в крака.

Сградата на болницата е претърпяла значителни щети: