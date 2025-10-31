Любопитно:

Жертви и ранени след руски удар по пазар в Херсон (СНИМКИ)

Руските войски отново са обстреляли един от районите на украинския град Херсон и са поразили пазар днес, 31 октомври. По предварителна информация - двама души са загинали, а още 7 са ранени, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Търговски павилиони са повредени, а на мястото е възникнал пожар. "В условията на постоянна заплаха от повторни вражески атаки спасителите са ликвидирали пожара и са отстранили последствията от ударите", гласи информацията на службата.

Прокуратурата в Херсон започна досъдебно разследване по подозрение за военно престъпление.

Още една атака само преди дни

Преди два дни най-малко четирима души бяха ранени при руски обстрел на болница в Херсон. Трима служители и 9-годишно момиче са пострадалите при атаката на руските въоръжени сили срещу медицинско заведение в район Днипровски в града, обяви Олександър Прокудин, който е ръководител на Специалната военна оперативна единица в Херсон. Служителите на болницата са получили травми от взрива и рани с различна тежест, а детето е с травма от минен взрив и рана от шрапнел в крака.

Сградата на болницата е претърпяла значителни щети: Кръв, разрушения и липса на морал: Русия нацели детска болница в Херсон (ВИДЕО).

Димитър Радев
