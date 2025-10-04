Жертви, щети и разрушения: Бурята "Ейми" връхлетя Европа (ВИДЕО)

Мощна буря удари Северна Ирландия. Кръстена "Ейми", стихията причини жертви, събори дървета и откъсна покриви. Бурята връхлетя острова с пориви на вятъра, достигащи до 150 километра в час. Около 100 000 домакинства останаха без електричество в разгара на бурята, предава местната електрическа компания Northern Ireland Electricity (NIE). Метеорологичната служба издаде жълт код за предупреждения за опасно време през уикенда, съобщава "Дейли мейл".

🌪️ A powerful storm Emi has struck Northern Ireland



It’s knocking down trees, flipping cars, and tearing roofs off buildings — with wind gusts reaching 90 mph.



⚡️Around 65,000 homes were cut off at the height of the weather event, according to Northern Ireland Electricity… pic.twitter.com/bnjGPkebs6 — NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2025

Около 100 000 жилища в Ирландия и още около 62 000 домакинства в Шотландия остават без електрозахранване, след като бурята "Ейми" предизвика сериозни щети по електропреносната мрежа. Ирландската полиция съобщи за смъртта на 40-годишен мъж в графството, която е свързана с метеорологичните условия.

По данни на Метеорологичната служба, най-силният порив на вятъра, регистриран в петък, е достигнал близо 155 км/ч в Тири, Хебридските острови. В Северна Ирландия е отчетен временен рекорд за октомври – около 148 км/ч, измерени в Магилиган, графство Лондондери.

Бурята вилня и в Шотландия

Предупреждения за проливен дъжд също са в сила – в северната и западната част на Шотландия до полунощ и в Северна Ирландия до обяд. Заради лошото време и силния вятър, Traffic Scotland обяви дълъг списък от затворени пътища и ограничения по ключови инфраструктурни връзки. Forth Road Bridge е затворен в двете посоки. Skye Bridge, Queensferry Crossing и Clackmannanshire Bridge са затворени за високи превозни средства. Tay Road Bridge е отворен отново, но с ограничение на скоростта до 30 мили в час и остава затворен за високи превозни средства. Властите предупреждават шофьорите да пътуват само при необходимост и да следят актуалната информация за пътната обстановка.