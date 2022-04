Жители на Чернигов: Русия лъже, Путин да възстанови къщите ни (ВИДЕО)

Някои райони са напълно унищожени. Видяхме футболен стадион, за който украинските власти казват, че руските самолети са хвърлили бомби през втората седмица на март. Напълно унищожена е една част от трибуните, която сега представлява бъркотия от счупени пластмасови седалки и метални парапети. В средата на терена има голям кратер, създаден от друга бомба. До стадиона е разрушена сграда, в която се е намирала детска библиотека.

Видяхме и жилищни квартали, които буквално бяха сравнени със земята. Жителите ни разказаха за убитите им приятели. Една жена ни показа разрушения си дом и ни каза, че дъщеря й е сериозно ранена. "Русия лъже. Това е цивилен квартал. Не е военен. Искам президентът Путин да възстанови къщата ми", каза жената.

#Chernigiv 🇺🇦 was not taken by the #Orcs, he did not give up and survived.

The city graveyard was controlled by the Orcs.

The video shows a spontaneous cemetery made during the encirclement of the city.

People who died from terrorist bombs are buried here.#SlavaUkraini pic.twitter.com/2SIq8KxsRT