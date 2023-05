Журналист на BILD показа кадри на свалената ракета Кинжал (ВИДЕО)

„Днес успяхме да видим в Киев останките от ракетата „Кинжал“, която беше свалена на 5 май от системата „Пейтриът“. Това се превърна в сензация, тъй като хиперзвуковата ракета беше смятана за чудодейното оръжие на Путин. Сега тук се извършва оглед на частите й“, пише журналистът в коментар към публикуваното видео.

По-рано говорителят на Министерството на отбраната на САЩ бригаден генерал Пат Райдър потвърди, че руската хиперзвукова ракета "Кинжал" е била свалена над Киев със системата "Пейтриът".

Руските военни твърдяха досега, че е невъзможно да бъде свален "Кинжал" по този начин и че преодолява всички познати защитни системи.

⚡️ This is the wreckage of the Kinzhal missile, which was shot down by the 🇺🇦 soldiers over Kyiv.



Bild war correspondent Paul Ronzheimer @ronzheimer showed them. "Today we managed to see in Kyiv the remains of the Kinzhal missile, which was shot down by the Patriot system on May… pic.twitter.com/zgWGYAX1EM