Кадиров се хвали с щанга на лежанка, забрави да прикрие колко точно вдига (ВИДЕО)

Кадиров се появи във видеоклипче, което внушава колко е силен - защото вдига от лежанка натежала от тежести щанга.

Малката подробност, която разваля всичко - тежестите, закачени на щангата, са от по 5 килограма, като от всяка страна има по 7 диска. Така всъщност чеченцът вдига общо 70 килограма дискове плюс тежестта на лоста - обща тежест, която за такова упражнение е буквално лесна задача за немалко начинаещи.

Слуховете се засилват: Кадиров има сериозни проблеми с бъбреците

Kadyrov wanted to 'impress' the audience by showing how he presses a barbell filled with what looks to be a lot of weight at first glance. He only forgot that you can see that each weight is only 5 kg. A total of 80 unimpressive kilograms.



What a Rambo, isnt he? 🏋️‍♂️😂 pic.twitter.com/HUkCipc72w