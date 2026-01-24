Как протече първия ден от тристранните преговори в Абу Даби: Рустем Умеров с подробности (ВИДЕО)

Лидерът на украинската делегация Рустем Умеров заяви, че тристранната среща в Абу Даби с представители на САЩ и Русия трябва да се разглежда като „консултация“, а не като официални преговори. Делегацията на САЩ включва специалния пратеник Стив Уиткоф, зетят на Тръмп Джаред Кушнър, Джош Груенбаум, както и генералите Даниел Дрискол и Алекс Гринкевич. Русия беше представена от военни и разузнавателни служители.

Умеров заяви, че консултациите са се фокусирали върху параметрите за приключване на цялостната война на Русия срещу Украйна и очертаване на следващите стъпки към „справедлив и траен мир“. Преговорите ще продължат в събота с присъединяването към делегацията на украинските генерали Андрей Гнатов и Вадим Скибитски.

Footage from today’s trilateral meeting between Ukraine, the United States, and Russia in Abu Dhabi shows negotiations that participants described as serious and direct. A senior White House official told Suspilne the talks were “productive,” while other sources said they were… pic.twitter.com/6XLB1viJJz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 23, 2026

Малко по-късно бяха разпространени и кадри от първия ден от тристранната среща между Украйна, Съединените щати и Русия в Абу Даби. В първите си реакции участниците описаха разговорите като сериозни и директни. Висш служител от Белия дом заяви пред Suspilne, че разговорът бил „продуктивен“, докато други източници съобщиха, че той бил „труден, но сравнително конструктивен“.

