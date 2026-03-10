Лайфстайл:

10 страни в Европа ще извършват трансгранични евакуации на цивилни при война

10 март 2026, 17:07 часа 323 прочитания 0 коментара
10 страни в Европа ще извършват трансгранични евакуации на цивилни при война

Десет страни от Северна Европа са постигнали споразумение за изготвяне на планове за трансгранични евакуации на цивилното население в случай на голяма криза или военен конфликт. Споразумението предвижда съвместна подготовка за транспорт на хора през националните граници и координация между страните в случай на извънредна ситуация или война. В споразумението участват Германия, Полша, Дания, Финландия, Швеция, Норвегия, Исландия, както и трите балтийски страни – Естония, Латвия и Литва, съобщи Ройтерс.  

Работата по прилагането на споразумението започна в Стокхолм на 3 и 4 март, се казва в изявление, публикувано на страницата на финландското правителство.  

Един от основните фактори за сключване на споразумението е опитът от войната в Украйна, която демонстрира колко бързо може да се наложи масирано прехвърляне на население, пише в. "Украинска Правда". През 2022 г. милиони украинци потърсиха убежище в европейски страни, което доведе до сериозни логистични и административни предизвикателства за съседните държави. Това е ясно предупреждение, че е възможно подобни разселвания да се повторят и в други региони на Европа.

Още: Варшава готви метрото за убежище за 100 хил. души при война (ВИДЕО)

Участващите страни ще разработят конкретни транспортни маршрути, евакуационни коридори и правила за преминаване на границите при извънредни обстоятелства, процедури за регистрация на евакуираните хора, тяхното временно настаняване и предоставяне на помощ на най-уязвимите групи от населението.  

Зеленски: Имаме различни виждания с Тръмп за Третата световна война

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
евакуация Трета световна война война Русия НАТО
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес