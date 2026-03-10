10 страни в Европа ще извършват трансгранични евакуации на цивилни при война

Десет страни от Северна Европа са постигнали споразумение за изготвяне на планове за трансгранични евакуации на цивилното население в случай на голяма криза или военен конфликт. Споразумението предвижда съвместна подготовка за транспорт на хора през националните граници и координация между страните в случай на извънредна ситуация или война. В споразумението участват Германия, Полша, Дания, Финландия, Швеция, Норвегия, Исландия, както и трите балтийски страни – Естония, Латвия и Литва, съобщи Ройтерс.

Работата по прилагането на споразумението започна в Стокхолм на 3 и 4 март, се казва в изявление, публикувано на страницата на финландското правителство.

Един от основните фактори за сключване на споразумението е опитът от войната в Украйна, която демонстрира колко бързо може да се наложи масирано прехвърляне на население, пише в. "Украинска Правда". През 2022 г. милиони украинци потърсиха убежище в европейски страни, което доведе до сериозни логистични и административни предизвикателства за съседните държави. Това е ясно предупреждение, че е възможно подобни разселвания да се повторят и в други региони на Европа.

Участващите страни ще разработят конкретни транспортни маршрути, евакуационни коридори и правила за преминаване на границите при извънредни обстоятелства, процедури за регистрация на евакуираните хора, тяхното временно настаняване и предоставяне на помощ на най-уязвимите групи от населението.

